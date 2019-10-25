Ціни на акції компанії Маска зростають після того, як Tesla повідомила про прибуток у третьому кварталі цього року.

Акції Tesla зросли на 17% у четвер після того, як виробник електромобілів здивував Уолл-стріт своїм фінансовим звітом і тим фактом, що обіцянка Ілона Маска про “вихід в плюс” в означений термін справдилась.

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Вартість акції Tesla на сьогодні – $299,68. Капіталізація становить 53 мільярди доларів, що на два мільярди перевершує загальну вартість акцій General Motors і перетворює Tesla на найдорожчу автомобільну компанію США.

Tesla пізно в середу повідомила про квартальний прибуток, посилаючись на підвищення ефективності експлуатації та зниження виробничих та матеріальних витрат. Прогнози деяких аналітиків, щодо фінансового провалу компанії, не справдились. А власники акцій на 10,5 мільярдів доларів, які прислухались до тих брокерів та продали свої папери до публікації фінансового звіту (так звані шорт-селлери), втратили на цьому щонайменше 1,4 мільярди доларів, або 70-відсотковий прибуток, отриманий протягом 2019 року.

Незважаючи на успіхи, акції Tesla коштують усе ще на 10% дешевше, ніж в аналогічний час минулого року. До публікації фінансового звіту, щонайменше вісім брокерів підвищили цінові показники акцій Tesla, тоді як середній рейтинг компанії на Уолл-стріті залишався “середньозваженим”, лише 11 аналітиків з 34 радили своїм інвесторам купувати акції.

“Потужний крок вперед, але Tesla потрібно буде скласти ряд подібних досягнень, щоб продемонструвати стійкість результатів... Хоча це вже щось”, зазначають аналітики брокерської компанії Credit Suisse.

Компанія веде боротьбу з маржею і очікується, що нова китайська фабрика допоможе на цьому фронті, але аналітики заявили, що все ще переконані в тому, що Tesla зможе зберегти показники прибутковості протягом тривалого часу.

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