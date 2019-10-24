Залишилося всього 2 тижні до 3-го щорічного Українського автомобільного форуму, який пройде 7 листопада в Києві в готелі Прем’єр Палас у партнерстві з AHK Ukraine і УкрАвтопромом.

Нинішні та потенційні інвестори з 12 різних країн Європи і Північної Америки вже зареєструвалися, щоб дізнатися більше про те, як Україна стала важливим гравцем в європейському ланцюжку поставок для виробництва автомобілів з більш ніж 500 млн євро, інвестованих у 40+ компонентних виробничих об'єктів, створивши понад 60 000 робочих місць.

Натисніть тут, щоб ознайомитися з програмою Форуму та оглядом заходу.

Учасники почують з перших вуст і зустрінуться з:

Вищими посадовими особами уряду, відповідальними за промислову політику і підтримку автомобілебудування в країні, зокрема: Тарасом Качкою, заступником міністра економіки та торговим представником України;

Дмитром Наталухою, головою Комітету Верховної Ради з економічного розвитку України і Максимом Нефьодовим, головою Державної митної служби України;

Айварасом Абромавічусом, генеральним директором ВАТ "Укроборонпром", який обговорить плани майбутньої структури групи держоборонзамовлення, зокрема її СП з виробниками автокомпонентів;

Власниками і топ-менеджментом найвідоміших автовиробників України, які поділяться своїм баченням майбутнього галузі, в тому числі: Таріелом Васадзе з Корпорації УкрАВТО, Олегом Боярином з Eurocar, Миколою Євдокименком з ЗАЗ і Володимиром Бутком з корпорації Еталон;

Заступник генерального директора Spheros-Electron Наталія Шуляр приєднається до топ-менеджерів SE Bordnetze-Ukraine і Yazaki Europe, щоб обговорити розвиток кластеру автокомпонентів в країні. Серед інших виробників, які мають підтвердити участь своїх делегацій, Robert Bosch, APTIV, Leoni Wiring Systems, Kromberg & Schubert і Gentherm;

Флоріан Даніель з Центру автомобільних компетенцій Roland Berger надасть уявлення про майбутнє сектору автомобільних постачальників.

Реєстрація на третій щорічний Український автомобільний форум – тут.