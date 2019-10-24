Осталось всего 2 недели до 3-го ежегодного Украинского автомобильного форума, который пройдет 7 ноября в Киеве в гостинице Премьер Палас в партнерстве с AHK Ukraine и УкрАвтопромом.

Нынешние и потенциальные инвесторы из 12 различных стран Европы и Северной Америки уже зарегистрировались, чтобы узнать больше о том, как Украина стала важным игроком в европейской цепочке поставок для производства автомобилей с более чем 500 млн евро, инвестированных в 40+ компонентных производственных объектов, создав более 60 000 рабочих мест.

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с программой Форума и обзором мероприятия.

Участники услышат из первых уст и встретятся с:

Высшими должностными лицами правительства, ответственными за промышленную политику и поддержку автомобилестроения в стране, в частности: Тарасом Качуром, заместителем министра экономики и торговым представителем Украины;

Дмитрием Наталухой, председателем Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Украины и Максимом Нефедовым, председателем Государственной таможенной службы Украины;

Айварасом Абромавичусом, генеральным директором ОАО "Укроборонпром", который обсудит планы будущей структуры группы гособоронзаказа, в частности ее СП с производителями автокомпонентов;

Владельцами и топ-менеджментом самых известных автопроизводителей Украины, которые поделятся своим видением будущего отрасли, в том числе: Тариэлом Васадзе Корпорации " УкрАВТО, Олегом Боярином из Eurocar, Николаем Евдокименко с ЗАЗ и Владимиром Бутко из корпорации Эталон;

Заместитель генерального директора Spheros-Electron Наталья Шуляр присоединится к топ-менеджерам SE Bordnetze-Ukraine и Yazaki Europe, чтобы обсудить развитие кластера автокомпонентов в стране. Среди других производителей, которые должны подтвердить участие своих делегаций, Robert Bosch, APTIV, Leoni Wiring Systems, Kromberg & Schubert и Gentherm;

Флориан Даниэль из Центра автомобильных компетенций Roland Berger даст представление о будущем сектора автомобильных поставщиков.

Регистрация на третий ежегодный Украинский автомобильный форум – здесь.