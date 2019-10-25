Цены на акции компании Маска растут после того как Tesla сообщила о прибыли в третьем квартале этого года.

Акции Tesla выросли на 17% в четверг после того, как производитель электромобилей удивил Уолл-стрит своим финансовым отчетом и тем фактом, что обещание Илона Маска о “выходе в плюс” в обозначенный срок исполнилось.

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Стоимость акции Tesla на сегодня – $299,68. Капитализация составляет 53 миллиарда долларов, что на два миллиарда превосходит общую стоимость акций General Motors и превращает Tesla на самую дорогую автомобильную компанию США.

Tesla поздно в среду сообщила о квартальной прибыли, ссылаясь на повышение эффективности эксплуатации и снижение производственных и материальных затрат. Прогнозы некоторых аналитиков относительно финансового провала компании, не оправдались. А владельцы акций на 10,5 миллиардов долларов, которые прислушивались до тех брокеров и продали свои бумаги до публикации финансового отчета (так называемые шорт-селлеры), потеряли на этом как минимум 1,4 миллиарда долларов, или 70-процентный доход, полученный в течение 2019 года.

Несмотря на успехи, акции Tesla стоят все еще на 10% дешевле, чем в аналогичное время прошлого года. До публикации финансового отчета, по меньшей мере восемь брокеров повысили ценовые показатели акций Tesla, тогда как средний рейтинг компании на Уолл-стрите оставался “средневзвешенному”, лишь 11 аналитиков из 34 советовали своим инвесторам покупать акции.

“Мощный шаг вперед, но Tesla нужно будет составить ряд подобных достижений, чтобы продемонстрировать устойчивость результатов... Хотя это уже что-то”, отмечают аналитики брокерской компании Credit Suisse.

Компания ведет борьбу с маржой и ожидается, что новая китайская фабрика поможет на этом фронте, но аналитики заявили, что все еще убеждены в том, что Tesla сможет сохранить показатели доходности на протяжении длительного времени.

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