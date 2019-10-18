Голубой овал следует проторенным "Теслой" путем и на момент выхода первого массового электрокара марки, часть сети FordPass Charging Network уже будет работать.

Компания Ford заявила о запуске в ближайшее время сети зарядных станций из 12 тысяч единиц под названием FordPass Charging Network. Первыми пользователями электро-АЗС станут владельцы батарейного кроссовера в стиле Mustang.

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Американский автопроизводитель подчеркивает, что самостоятельно не будет заниматься организацией сети. Для создания FordPass Charging Network было заключено соглашение между Ford, Shell, Electrify America и несколькими фирмами, которые обеспечат скоростными чарджерами наиболее оживленные центры электрокаров в США.

Фото: авторские скетчи электрического кроссовера Ford Mustang / Motor1, Kolesa

Стоит отметить, что фирма Electrify America принадлежит концерну Volkswagen Group. Именно на нее возложено производство зарядных устройств, которые позволят за 45 минут заряжать аккумулятор электрокара с 10 до 80% емкости.

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