Блакитний овал слідує протореним "Теслою" шляхом і на момент виходу першого масового електрокара марки, частина мережі FordPass Charging Network вже працюватиме.

Компанія Ford заявила про запуск найближчим часом мережі зарядних станцій з 12 000 одиниць під назвою FordPass Charging Network. Першими користувачами електро-АЗС стануть власники батарейного кросовера в стилі Mustang.

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Американський автовиробник підкреслює, що самостійно не буде займатись організацією мережі. Для створення FordPass Charging Network було укладено угоду між Ford, Shell, Electrify America та ще кількома фірмами, які забезпечать швидкісними чарджерами найбільш жваві осередки електрокарів у США.

Фото: авторські скетчі електричного кросовера Ford Mustang / Motor1, Kolesa

Варто зазначити, що фірма Electrify America належить концерну Volkswagen Group. Саме на неї покладено виробництво зарядних пристроїв, які дозволять за 45 хвилин заряджати акумулятор електрокара з 10 до 80% ємності.

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