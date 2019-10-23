Це не жарт. Японський автовиробник називає це можливістю відчути себе в майбутньому. І запрошує відвідувачів автошоу в Токіо провести тест-драйв літаючої мітли e-broom, попити водички, поданої Toyota Micro Palette та познайомитись з транспортом із післязавтра.

Свій стенд на Токійському автосалоні Toyota називає “Тематичним парком мобільності” і пропонує усім охочим познайомитись з майбутнім вже сьогодні.

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Не дарма слоган марки Today. Tomorrow. Toyota – в цій послідовності (Сьогодні. Завтра. Тойота) назва бренду замінює слово “післязавтра”. Й розробники японського концерну і справді неначе зазирають в майбутнє. Чи просто створюють його.

Як у справжньому тематичному парку, відвідувачі стенду Toyota не просто споглядають, а й беруть участь у різноманітних активностях, за що отримують бали на персональну електронну картку. На виході зі стенду розташована “сувенірна крамничка”, в якій зібрані бали можна обміняти на різноманітні інноваційні товари від Toyota.

Мобільне суспільство майбутнього

В секторі під такою назвою розміщена експозиція з трьох частин. Перша – “People of the future”, демонструє одяг та зовнішній вигляд людей майбутнього, такий собі показ мод. Друга – “T-HR3”, робот-гуманоїд, який запропонує вам зіграти з ним у “камінь-ножиці-папір”, хоча вміє він набагато більше. Закриває першу частину експозиції робот-помічник HSR, котрий вміє розпізнавати предмети, брати їх та переносити. А ще він вміє вітатись з людьми звичайним “Hello”.



Future stage



Toyota Micro Palette – компактний робот, єдина функція якого – подавати воду.



Посильного також можна відправити до коханої людини з романтичним подарунком в контейнері, кажуть розробники.





e-Palette – автономний транспортник, котрий “надає людям простір, щоб насолоджуватися своїми захопленнями і при цьому надає доступ до різноманітних онлайн-сервісів”.



Toyota e-RACER – цей болід не їздить у реальному житті, але вдягнувши 3D-окуляри відвідувачі шоу можуть спробувати керувати ним у віртуальному світі. При цьому “автомобіль” максимально реалістично передає відчуття живої динаміки, навантажень при проходженні поворотів тощо.

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e-broom – Гаррі Поттер був би в захваті! Щоправда, характеристики моделі не названі, але зазначається, що кожен охочий може спробувати осідлати мітлу.



Toyota e-4me – безпілотний одномісний транспорт майбутнього класу напівлюкс дозволяє пісажиру в дорозі займатись своїми справами.

Future square



Toyota e-Trans – чотиримісний пасажирський транспортник, призначений для райд-шерінгу.



Toyota e-Chargeair – зарядна станція на колесах здатна прямо на ходу забезпечувати поповнення батарей електрокарів, живити смартфони, гаджети та навіть віддавати електрони в міську енергосистему. Крім того, він має додаткові функції, як то вбудована система очистки повітря та точка доступу Wi-Fi.



Toyota e-Care – безпілотний транспортник з функціями медичної лабораторії дозволяє проводити аналізи на шляху до лікарні, віддалено спілкуватись з лікарем чи дістатись додому з лікарні. Також він пристосований для користувачів у фірмових візках для людей з обмеженими можливостями.

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