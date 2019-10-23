Это не шутка. Японский автопроизводитель называет это возможностью почувствовать себя в будущем. И приглашает посетителей автошоу в Токио провести тест-драйв летающей метлы e-broom, попить водички, поданной Toyota Micro Palette и познакомиться с транспортом из послезавтра.

Свой стенд на Токийском автосалоне Toyota называет “Тематическим парком мобильности” и предлагает всем желающим познакомиться с будущим уже сегодня.

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Не зря слоган марки Today. Tomorrow. Toyota – в этой последовательности (Сегодня. Завтра. Тойота название бренда заменяет слово “послезавтра”. И разработчики японского концерна и действительно как будто заглядывают в будущее. Или просто создают его.

Как в настоящем тематическом парке, посетители стенда Toyota не просто смотрят, но и принимают участие в различных активностях, за что получают баллы на персональную электронную карточку. На выходе со стенда расположена “сувенирная лавочка”, в которой собранные баллы можно обменять на разнообразные инновационные товары от Toyota.

Мобильное общество будущего

В секторе под таким названием размещена экспозиция из трех частей. Первая – “People of the future”, демонстрирует одежду и внешний вид людей будущего, такой себе показ мод. Вторая – “T-HR3”, робот-гуманоид, который предложит вам сыграть с ним в “камень-ножницы-бумага”, хотя умеет он гораздо больше. Закрывает первую часть экспозиции робот-помощник HSR, который умеет распознавать предметы, брать их и переносить. А еще он умеет здороваться с людьми обычным “Hello”.



Future stage



Toyota Micro Palette –компактный робот, единственная функция которого – подавать воду.



Посыльного также можно отправить к любимому человеку с романтическим подарком в контейнере, говорят разработчики.



e-Palette – автономний транспортник, котрий “надає людям простір, щоб насолоджуватися своїми захопленнями і при цьому надає доступ до різноманітних онлайн-сервісів”.



Toyota e-RACER – этот болид не ездит в реальной жизни, но надев 3D-очки, посетители шоу могут попробовать управлять им в виртуальном мире.



При этом “автомобиль” максимально реалистично передает ощущение живой динамики, нагрузок при прохождении поворотов и тому подобное.

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e-broom –Гарри Поттер был бы в восторге! Правда, характеристики модели не названы, но отмечается, что каждый желающий может попробовать оседлать метлу.



Toyota e-4me – беспилотный одноместный транспорт будущего класса полулюкс позволяет пассажиру в дороге заниматься своими делами.

Future square



Toyota e-Trans – четырехместный пассажирский транспортник, предназначенный для райд-шеринга.



Toyota e-Chargeair – зарядная станция на колесах способна прямо на ходу обеспечивать пополнение батарей электрокаров, питать смартфоны, гаджеты и даже отдавать электроны в городскую энергосистему. Кроме того, он имеет дополнительные функции, как встроенная система очистки воздуха и точка доступа Wi-Fi.



Toyota e-Care – беспилотный транспортник с функциями медицинской лаборатории позволяет проводить анализы на пути к больнице, удаленно общаться с врачом или добраться домой из больницы. Также он приспособлен для пользователей в фирменных колясках для людей с ограниченными возможностями.

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