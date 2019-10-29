Над тюнінгом позашляховика попрацювала компанія Lumma.

Насамперед дизайнери Lumma суттєво переробили передню частину BMW X7. Більші повітрозабірники в передньому фартуху разом із переднім спліттером створюють динамічний передок, а разом з новим вуглецевим капотом забезпечують оптимізовану подачу повітря до моторного відсіку. Окрім того, накладні панелі зробили автомобіль на 50 міліметрів ширшим з кожного боку. Щоб зменшити сили підйому на задній осі, фахівці LUMMA встановили губу заднього спойлера та спойлер на даху та виготовили їх із вуглецевого волокна. Новий задній фартух із вбудованим дифузором завершує загальний вигляд.

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Для Lumma Design CLR X7 виготовили спортивну вихлопну систему із задньою трубою з нержавіючої сталі. Завдяки їй X7 від Lumma не лише звучить набагато потужніше, але й отримав більшу потужність, що забезпечує розгін до 250 км / год. Загалом потужність має вирости до 680 к.с. замість заводських 530 к.с.

Колісні диски – 24-дюймові, шириною 295 і 355 міліметрів на передній та задній осі відповідно. Втім, є варіант і з 23-дюймовими. Щодо інтер'єру, того його в Lumma не показали. Відомо лише, що салон Lumma Design CLR X7 розроблений спеціалістами Winterlingen і може бути в залежності від побажань клієнта "витонченим VIP-залом або спортивним кокпітом".

Набір для тюнінгу Lumma Design CLR X7 буде доступний з середини наступного року.

Нагадаємо, що BMW зняв рекламу в Україні.