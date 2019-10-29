Над тюнингом внедорожника поработала компания Lumma.

Прежде всего дизайнеры Lumma существенно переработали переднюю часть BMW X7. Большие воздухозаборники в переднем фартуке вместе с передним сплиттером создают динамичный передок, а вместе с новым углеродным капотом обеспечивают оптимизированную подачу воздуха к моторному отсеку. Кроме того, накладные панели сделали автомобиль на 50 миллиметров шире с каждой стороны. Чтобы уменьшить силы подъема на задней оси, специалисты LUMMA установили губу заднего спойлера и спойлер на крыше и изготовили их из углеродного волокна. Новый задний фартук со встроенным диффузором завершает общий вид.

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Для Lumma Design CLR X7 изготовили спортивную выхлопную систему с задней трубой из нержавеющей стали. Благодаря ей X7 от Lumma не только звучит гораздо мощнее, но и получил большую мощность, обеспечивает разгон до 250 км/ч. В целом мощность должна вырасти до 680 л.с. вместо заводских 530 л.с.

Колесные диски – 24-дюймовые, шириной 295 и 355 миллиметров на передней и задней оси соответственно. Впрочем, есть вариант и с 23-дюймовыми. Что до интерьера, того его в Lumma не показали. Известно лишь, что салон Lumma Design CLR X7 разработан специалистами Winterlingen и может быть в зависимости от пожеланий клиента "изящным VIP-залом или спортивным кокпитом".

Набор для тюнинга Lumma Design CLR X7 будет доступен с середины следующего года.

Напомним, что BMW снял рекламу в Украине.