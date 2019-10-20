14:55, сьогодні

Щоб там не казали автовиробники про тестові полігони, гоночні траси або спеціально підготовлені позашляхові ділянки, але українські дороги можна вважати одним з найважчих випробувань для будь-якого авто.

Ми вже тестували новенький BMW X5 в США та в австрійських Альпах. В тих тестах були майже ідеальні дороги та спеціально підготовлені ділянки бездоріжжя, але сюрпризів, якими "радують" українські дороги, не було і близько. Тож аби розкрити усі можливості BMW X5, ми відправились на ньому маршрутом Київ-Запоріжжя-Київ. А метою нашої поїздки, окрім випробування авто, була церемонія відкриття нового дилерського центру BMW – "АФЦ Баварія" у Запоріжжі.

Універсальний підхід

BMW X5 – автомобіль універсальний. Він дозволяє з комфортом рухатись на високих швидкостях, легко справляється з помірним бездоріжжям і виглядає при цьому дуже солідно, завдяки чому може виконувати і представницькі функції. На дорозі такий автомобіль поважають та навіть трохи побоюються, особливо якщо колір авто – чорний.

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Новий фірмовий стиль з величезними "ніздрям" хоч і викликає багато розмов, проте нікого не залишає байдужим. Прихильників такого дизайну досить багато – він дає можливість виділитись з потоку та підкреслити високий статус авто та його власника.

Що ж стосується дизайну інтерьеру, то тут відчувається перекос у бік практичності, деколи навіть на противагу традиціям марки BMW. Яскравий приклад – панель приладів. Для того, аби помістити в ній карту навігації, дизайнери відмовились від двох класичних кругів спідометру та тахометру, замінивши їх "підковами". Причому тахометр, що розмістився в правій частині, рухається в протилежну сторону – проти часової стрілки. Дещо незвично.

Життєвий простір

Що ж стосується ергономіки водійського місця – тут BMW не розчарував. Усе дуже зручно та комфортно. Причому відчувається, що основний акцент був зроблений саме на комфорті.

Ззаду теж повний порядок – простору для пасажирів багато, сидіння дуже зручні. Дивує лише зовсім невисокий центральний тонель, але це швидше зачіпка, оскільки пасажирам він зовсім не заважає.

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Вражають розміри багажника та його продуманість. Навіть шторка, яка його закриває, при складених сидіннях ховається в підлогу за допомогою електроприводу.

Українська реальність

На дорозі BMW Х5 з трьохлітровим дизелем під капотом веде себе дуже динамічно. Крутний момент у 620 Нм при потужності 265 к.с наділяють його дуже пристойною динамікою – прискорення до першої сотні займає 6,5 секунди. І тут дійсно згадується фірмовий салоган BMW – за кермом цього авто дійсно отримуєш задоволення.

Проте в нашому випадку задоволення у чистому вигляді тривало лише кілька годин, а саме на шляху від Києва до Полтави. На гарній дорозі з розміткою BMW Х5, при використанні активного круїз контролю, маже не потребує втручання водія – Х5 самостійно підрулює, пригальмовує та розганяється.

Справжні випробування чекали нас на відрізку траси М18, що сполучає Полтаву і Запоріжжя. Тут електронних помічників доводилось насильно відключати, бо система, що тримає авто в своїй полосі смузі, заважала об’їздити ями, колдобини та напливи асфальту.

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Став в нагоді і спортивний режим. Якщо на гарній дорозі режим "комфорт" був актуальним, то на розбитій вщент трасі він викликав відчутне розгойдування корми, а при несвоєчасному реагуванні на ями та на приливи асфальту навіть допускав пробої підвіски.

Спортивний режим, у якому підвіска стає значно жорсткішою, кермо гострішим, а коробка передач підтримує двигун у режимі максимальної віддачі, значно легше реагує на горбковість асфальту, ями, колійність, та інші особливості траси М18.

Можливість вибору

В цілому технологічність, потужність та керованість BMW Х5 вражає і залишає дуже приємне враження. Проте усвідомлення того, що деякі з систем активної безпеки просто безсилі на наших розбитих вщент дорогах заставляє задуматись, а чи варто за них платити. Саме тут стає у нагоді традиційний для BMW підхід, коли покупець може самостійно конфігурувати набір опцій, а не платити за вже вибрані кимось комплектації.

Завдяки такому підходу стартова ціна BMW Х5 з трьохлітровим дизелем на 265 к.с. відносно гуманна – від 1 631 703 грн. Престиж, вражаюча динаміка, еталонна для таких габаритів і маси керованість – все це є вже у базової версії. А підбір необхідних опцій – це справа особистих потреб та уподобань.

Автор: Євген Гудущан

Фото: Євген Гудущан