Минулого вікенду у центрі Запоріжжя відкрив свої двері новенький, щойно збудований дилерський центр BMW.

На сьогоднішній день це найновіший з 18 дилерських центрів BMW в Україні. Слід згадати, що раніше в Запоріжжі також був присутній дилер BMW, але він знаходився на околиці міста, що не завжди зручно для клієнтів.

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Автосалон “АФЦ Баварія” Запоріжжя розташований у центрі міста за адресою: проспект Металургів, 34. Серед особливостей саме цього дилерського центру слід відзначити дуже високу частку "локалізації". Співвласник підприємства Вадим Гашенко з гордістю розповідає, що майже усі меблі, які є в дилерському центрі, виготовлені в Україні та відповідають високим стандартам BMW. "Коли делегація з Німеччини приїхала до нас з перевіркою, вони були приємно здивовані і навіть зацікавились у співробітництві з нашим постачальником меблів", – зазначає він.

У салоні, окрім автомобілів, представлені також мотоцикли марки BMW. Для них відведена окрема зона. Крім цього, у новенькому салоні “АФЦ Баварія” Запоріжжя представлені аксесуари, одяг та екіпіровка BMW Lifestyle.

Доступна для клієнтів нового салону і програма BMW Financial Services, яка дозволяє застосувати індивідуальний підхід у процедурі оформлення кредитних контрактів.

Сервісна зона нового дилерського центру виконана за усіма стандартами бренду BMW – тут чотири двостійкових підйомника для ремонту та обслуговування ходової частини. Один чотирьохстійковий для розвал-сходження та два ножничних для інших робіт.

Також є обладнання для шиномонтажу, обслуговування системи кондиціонування та багато іншого. Весь ручний інструмент виробництва німецької фірми Hazet – беззаперечного лідера з виробництва інструменту для ремонту авто.

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Щодо найближчих планів продажів у новому дилерському центрі, то Вадим Гашенко висловлювався дуже обережно. За його словами, для якісного та точного планування потрібна стабільність в економіці. "Запорізький дилер займає п’яте місце з продажів. Попереду нас – лише міста-мільйонники. Тож ми вже маємо дуже непоганий результат і плануємо його покращити", – зазначив Вадим Гашенко.