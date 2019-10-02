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Багато з сучасних автомобілів можна назвати шедеврами. Але цей BMW M850i – справжній шедевр у квадраті! Адже у нас на тесті не просто шикарне купе, а справжній арт-об’єкт від українського художника зі світовим ім'ям.

Щоб перетворити ось це купе восьмої серії на арт-об’єкт в прямому сенсі слова, український художник та провідний дизайнер британської марки McLaren Максим Шкіндер витратив аж три місяці. Він створив образ, який перенесли на кузов у вигляді плівки, спеціально для фестивалю сучасного мистецтва Kyiv Art Week.

Вийшло дуже круто, бо глядачі виставки запам'ятали його надовго. Адже коли ми знімали цю машину на Андріївському узвозі, то переконались, що машина дуже відома серед столичного бомонду. "Дивись, це ж те авто, яке було на виставці", - часто лунало навздогін. А на дорогах ця машина взагалі зупиняє трафік та "відміняє" сигнали світлофору, адже народ не в змозі відірвати погляди від цих геометричних чудасій. Щоправда, сам Максим Шкіндер каже, що після такого перевтілення в графі "колір" свідоцтва про реєстрацію цього авто має бути написано: "розмальований фломастерами".

Мистецтво інженерії

Та давайте вже перейдемо від образотворчого мистецтва до мистецтва інженерії. За логікою нова "вісімка" наслідує попереднє велике купе. Але то була "шоста" серія. Хоча якщо дивитися на індекс, то це внук легендарної "вісімки", котра випускалася з 1989 по 1999 роки. Хоча і стара "восьма" серія, і попередня "шістка", здавалися мені трохи заважкими з точки зору дизайну. А от вигляд нового купе 850i просто бездоганний! Особливо з корми, котра завдяки задньому склу, яке звужується та витонченим "плечам", здається невагомою. Та й спереду автомобіль красивий. До того ж у нашої версії М850і якої замість хрому чорний лак на решітці та додаткові аеродинамічні елементи в бампері.

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А ще в око впадають колеса нашого купе. Його взуто у різноширокі спортивні шини Bridgestone Potenza 275/30 R20 ззаду та 245/35 R20 спереду. Мене здивувало, що на таких низеньких шинах купе лишається доволі комфортним. Але про це пізніше, після того, як освоюсь у салоні.

Знаю, що багажник – не головна річ для такого купе, але не забувайте, зо це Gran Turismo і на таких машинах в Європі чимало подорожують. Тому багажник в 420 літрів стане в нагоді. З іншого боку, подорожувати краще удвох. Бо ззаду зручно всядуться хіба що діти. Хочете посадити туди дорослих - доведеться обирати "вісімку" GranCoupe.

Шоу зі звуком

В салоні все сприймається добре знайомим. Все, окрім посадки, бо вона глибока і низька. Кокпіт схожий на інші BMW, але це не означає, що шику бракує. Тут і кришталевий селектор АКП, і спортивні крісла з регульованою боковою підтримкою, потужною висувною підтримкою для ніг та вентиляцією. Не обійшлось без перенавантаженої панелі приладів у вигляді двох підков. Уявляю, як би круто тут виглядали прилади від M5. Навіть паси безпеки від М Performance – сині з червоною стрічкою.

Але палець сам тягнеться до кнопки запуску двигуна. І коли мотор просинається, починається справжнє шоу. Тому коли, у вихідний день виїжджали рано вранці на зйомку, боялися що розбудили усіх сусідів, бо випускна система гарчить і "стріляє" доволі гучно. І це тільки вступ до того шоу, яке купе готує цей технологічний шедевр для водія.

Зрозуміло, що як і в більшості баварських моделей, в "вісімці" можна обирати різні режими їзди. Можна економити пальне і тихо котитися в Eco Pro, або збалансовано їхати в Comfort, але по-справжньому машина показу себе лише в "Спорті". Причому він тут не один! Є Sport, Sport Plus та Sport Individual. Будь-який із них в першу чергу впливає на слух. Випускна система переходить з приголосних на голосні і на високих обертах мотора просто розриває звуковий простір. Тобто навіть, якщо хтось не помітив цю машину очима, він почує її. Може, цей звук не настільки верескливий, як у "Феррарі", але це один з найгарніших тембрів серед BMW. А варто розігнатися і скинути газ, як купе робить контрольний постріл, а точніше постріли прямо у вухо. Бо випускна "відстрілюється", наче кулеметник в засаді.

Більше інформації про автомобіль – на сайті

Майстер спецефектів

"Вісімка" - це справжній майстер зі спецефектів. Ми його бачили, дуже добре чули, а тепер ще й отримали фокус зі зникненням. Ось щойно стояло тут купе, загарчало – і зникло. Це я про розгін "до сотні". Спробуйте повністю вимовити назву моделі під час розгону і якщо на це піде більше ніж 3,7 секунди – ви вже летите більше сотні. Назвіть ще своє прізвище, ім’я та по батькові й дату народження – вже 160 км/год. Адресу прописки, і як звали першу вчительку – і на спідометрі вже за 200. А далі швидкості такі, що перед очима все життя пролітає.

Але все це слова. Я вирішив перевести емоції в мову цифр і зробити точні заміри. Нещодавно ми придбали прилад для вимірювання динаміки Draggy, який складається з датчика, котрий на магніті кріпиться до металевої частини кузова і додатку в мобільному. Зазвичай, кріплю його на дах, але в купе він з кевлару. Тож довелося магнітити до передньої стійки. Перший розгін - додаток показав трохи менше 5 секунд. Наступна спроба – 4,4 секунди. Третя ж спроба виявилася останньою. На швидкості блок з магнітом не витримав сили вітру і відірвався, залишившись десь посеред Бориспільської траси. Довелося з півгодини його шукати, але він "вижив". Однак настрою повторювати заміри вже не було.

Тому сконцентруємось на характері повертальності. В "спорті" кермо стає не просто важким, а починає нагадувати заняття в спортзалі. Але з часом перестаєш звертати на це увагу. До того ж у М850i просто зразкові гальма. І це при тому, що машина - не пір’їнка і важить 1890 кг. Тобто на одну силу припадає усього 3,5 кг – стільки ж було у попередньої M6.

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А ще BMW M850i xDrive має шасі, в якому повертають усі 4 колеса. Це наділяє купе неймовірною слухняністю. На малих швидкостях задні колеса повертають в протилежний від передніх бік, тому BMW розвертається на малесеньких майданчиках і легко маневрує. А на високих швидкостях вони повертають паралельно із передніми, тому купе ніби хтось переставляє зі смуги в смугу. Це незвично, але круто.

Раціо й емоції

У прайс-листі це не найдешевший "БМВ". Наше купе коштує 3 317 253 грн. Хоча, якщо стільки потужності не потрібно, можна добряче зекономити, обравши базову задньоприводну версію 840i за два з половиною мільйони. У нього 340 сил та 5 секунд до сотні. Але коштує він все одно як Z4 й 530i, разом узяті.

Таким чином, M850i xDrive вписується в шаблон ідеального суперкара. Вісім циліндрів, дві турбіни, 750 Нм тяги. Але навіть добре, що в мене немає такого авто. На ньому неможливо їздити повільно. Ти постійно борешся або з сусідами по трафіку, або ж з самим собою, або ж з машиною. Це постійний виклик, в якому все далі і далі відсуваєш планку межі. І для цієї машини треба мати міцні нерви і такі ж навички їзди. З іншого боку дуже круто, коли можеш випустити пару за кермом одного з найшвидших на планеті купе.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

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