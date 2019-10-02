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Многие из современных автомобилей можно назвать шедеврами. Но этот BMW M850i – настоящий шедевр в квадрате! Ведь у нас на тесте не просто шикарное купе, а настоящий арт-объект от украинского художника с мировым именем.

Чтобы превратить вот это купе восьмой серии в арт-объект в прямом смысле слова, украинский художник и ведущий дизайнер британской марки McLaren Максим Шкиндер потратил целых три месяца. Он создал образ, который перенесли на кузов в виде пленки, специально для фестиваля современного искусства Kyiv Art Week.

Получилось очень круто, потому что зрители выставки запомнили его надолго. Ведь когда мы снимали эту машину на Андреевском спуске, то убедились, что автомобиль очень известен среди столичного бомонда. "Смотри, это же то авто, которое было на выставке", – часто звучало вслед. А на дорогах эта машина вообще останавливает трафик и "отменяет" сигналы светофора, ведь народ не в состоянии оторвать взгляд от этих геометрических причуд. Правда, сам Максим Шкиндер говорит, что после такого перевоплощения в графе "цвет" свидетельства о регистрации этого авто должно быть написано: "разрисовано фломастерами".

Искусство инженерии

Но давайте уже перейдем от изобразительного искусства к искусству инженерии. По логике новая "восьмерка" наследует предыдущее большое купе. Но это была "шестая" серия. Хотя если смотреть на индекс, то это внук легендарной "восьмерки", которая выпускалась с 1989 по 1999 годы. Хотя и старая "восьмая" серия, и предыдущая "шестерка" казались мне тяжеловатыми с точки зрения дизайна. А вот вид нового купе 850i просто безупречный! Особенно с кормы, которая благодаря сужающемуся заднему стеклу и изящным "плечам" кажется невесомой. Да и спереди автомобиль красивый. К тому же в нашей версии М850і вместо хрома черный лак на решетке и дополнительные аэродинамические элементы на бампере.

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А еще в глаза бросаются колеса нашего купе. Он обут в разноширокие спортивные шины Bridgestone Potenza 275/30 R20 сзади и 245/35 R20 спереди. Меня удивило, что на таких низеньких шинах купе остается достаточно комфортным. Но об этом позже, после того, как освоюсь в салоне.

Знаю, что багажник – не главная вещь для такого купе, но не забывайте, что это Gran Turismo и на таких машинах в Европе много путешествуют. Поэтому багажник в 420 литров пригодится. С другой стороны, путешествовать лучше вдвоем. Потому что сзади удобно усядутся разве что дети. Хотите посадить туда взрослых – придется выбирать "восьмерку" GranCoupe.

Шоу со звуком

В салоне все воспринимается хорошо знакомым. Все, кроме посадки, потому что она глубокая и низкая. Кокпит похож на другие BMW, но это не значит, что шика не хватает. Здесь и хрустальный селектор АКП, и спортивные кресла с регулируемой боковой поддержкой, мощной выдвижной поддержкой для ног и вентиляцией. Не обошлось без перегруженной панели приборов в виде двух подков. Представляю, как бы круто здесь выглядели приборы от M5. Даже ремни безопасности от М Performance – синие с красной лентой.

Но палец сам тянется к кнопке запуска двигателя. И когда мотор просыпается, начинается настоящее шоу. Поэтому когда мы в выходной день выезжали рано утром на съемку, боялись, что разбудили всех соседей, потому что выпускная система рычит и "стреляет" довольно громко. И это только введение в то шоу, которое готовит этот технологический шедевр для водителя.

Понятно, что как и в большинстве баварских моделей, в "восьмерке" можно выбирать различные режимы езды. Можно экономить горючее и тихо катиться в Eco Pro или сбалансировано ехать в Comfort, но по-настоящему машина показала себя только в "Спорте". Причем он здесь не один! Есть Sport, Sport Plus и Sport Individual. Любой из них в первую очередь влияет на слух. Выпускная система переходит с согласных на гласные и на высоких оборотах мотора просто разрывает звуковое пространство. То есть даже если кто-то не заметил эту машину взглядом, он услышит ее. Может быть, этот звук не так визглив, как в "Феррари", но это один из самых красивых тембров среди BMW. А стоит разогнаться и сбросить газ, как купе делает контрольный выстрел, а точнее выстрелы прямо в ухо. Выпускная "отстреливается", как пулеметчик в засаде.

Больше информации об автомобиле – на сайте

Мастер спецэффектов

"Восьмерка" – это настоящий мастер по спецэффектам. Мы видели авто, очень хорошо его слышали, а теперь еще и получили фокус с исчезновением. Вот только что стояло здесь купе, зарычало – и исчезло. Это я о разгоне "до сотни". Попробуйте полностью произнести название модели во время разгона, и если на это уйдет более 3,7 секунды, значит, вы уже летите более сотни. Назовите еще свою фамилию, имя, отчество и дату рождения – уже 160 км/час. Адрес прописки и как звали первую учительницу – и на спидометре уже за 200. А дальше скорости таковы, что перед глазами вся жизнь пролетает.

Но все это слова. Я решил перевести эмоции в язык цифр и сделать точные замеры. Недавно мы приобрели прибор для измерения динамики Draggy, который состоит из датчика на магните, что крепится к металлической части кузова, и мобильного приложения. Обычно креплю его на крышу, но в купе она из кевлара. Поэтому пришлось магнитить к передней стойке. Первый разгон – приложение показало чуть менее 5 секунд. Следующая попытка – 4,4 секунды. Третья же попытка оказалась последней. На скорости блок с магнитом не выдержал силы ветра и оторвался, оставшись где-то посреди Бориспольской трассы. Пришлось полчаса его искать, но он "выжил". Однако настроения повторять замеры уже не было.

Поэтому сконцентрируемся на характере поворачиваемости. В "спорте" руль становится не просто тяжелым, а начинает напоминать занятия в спортзале. Но со временем перестаешь обращать на это внимание. К тому же в М850і просто образцовые тормоза. И это при том, что машина не перышко и весит 1890 кг. То есть на одну силу приходится всего 3,5 кг – столько же было в предыдущей M6.

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А еще у BMW M850i xDrive шасси, в котором поворачиваются все 4 колеса. Это наделяет купе невероятным послушанием. На малых скоростях задние колеса поворачиваются в противоположную от передних сторону, поэтому BMW разворачивается на маленьких площадках и легко маневрирует. А на высоких скоростях они поворачиваются параллельно с передними, поэтому купе будто кто-то переставляет из полосы в полосу. Это необычно, но круто.

Рацио и эмоции

В прайс-листе это не самый дешевый "БМВ". Наше купе стоит 3 317 253 грн. Хотя, если столько мощности не нужно, можно изрядно сэкономить, выбрав базовую заднеприводную версию 840i за два с половиной миллиона. У него 340 сил и 5 секунд до сотни. Но стоит он все равно как Z4 и 530i, вместе взятые.

Таким образом, M850i xDrive вписывается в шаблон идеального суперкара. Восемь цилиндров, две турбины, 750 Нм тяги. Но даже хорошо, что у меня нет его в гараже. На нем же невозможно ездить медленно! Ты постоянно борешься или с соседями по трафику, или же с самим собой, или же с машиной. Это постоянный вызов, в котором все дальше и дальше отодвигаешь планку. И для этой машины нужно иметь крепкие нервы и такие же навыки езды. С другой стороны, очень круто, когда можешь выпустить пар за рулем одного из самых быстрых на планете купе.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

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