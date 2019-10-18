В прошлый уикенд в центре Запорожья открыл свои двери новенький, только что построенный дилерский центр BMW.

На сегодняшний день это последний из 18 дилерских центров BMW в Украине. Следует вспомнить, что ранее в Запорожье также присутствовал дилер BMW, но он находился на окраине города, что не всегда удобно для клиентов.

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Автосалон “АФЦ Бавария” Запорожье расположен в центре города по адресу: проспект Металлургов, 34. Среди особенностей именно этого дилерского центра следует отметить очень высокую долю "локализации". Совладелец предприятия Вадим Гашенко с гордостью рассказывает, что почти вся мебель, которая есть в дилерском центре, изготовлена в Украине и соответствует высоким стандартам BMW. "Когда делегация из Германии приехала к нам с проверкой, они были приятно удивлены и даже заинтересовались в сотрудничестве с нашим поставщиком мебели", – отмечает он.

В салоне, помимо автомобилей представлены также мотоциклы марки BMW. Для них отведена отдельная зона. Кроме этого, в новеньком салоне “АФЦ Бавария” Запорожье представлены аксессуары, одежда и экипировка BMW Lifestyle.

Доступна для клиентов нового салона и программа BMW Financial Services, которая позволяет применить индивидуальный подход в процедуре оформления кредитных контрактов.

Сервисная зона нового дилерского центра выполнена по всем стандартам бренда BMW – здесь четыре двухстоечных подъемника для ремонта и обслуживания ходовой части. Один четырехстоечный для развал-схождения и два ножничных для других работ.

Также есть оборудование для шиномонтажа, обслуживания системы кондиционирования и многое другое. Весь ручной инструмент производства немецкой фирмы Hazet – безоговорочного лидера по производству инструмента для ремонта авто.

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Что касается ближайших планов продаж в новом дилерском центре, то Вадим Гашенко высказывался очень осторожно. По его словам, для качественного и точного планирования нужна стабильность в экономике. "Запорожский дилер занимает пятое место по продажам. Впереди нас – только города-миллионники. Поэтому мы уже имеем очень неплохой результат и планируем его улучшить", – отметил Вадим Гашенко.