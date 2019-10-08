Баварцы обещают вывести на рынок электрическую версию хэтчбека 1 серии.

В течение следующих пяти лет компания BMW выведет на рынок целую плеяду электрокаров и еще больше плагин-гибридов. И они, в основном, будут игроками премиум-сектора. А роль массового продукта отводится батарейной "копейке".

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Первыми на рынке должны появиться электрический кроссовер BMW iX3, седан i4 и флагманский внедорожник iNext. По предварительным данным, в 2021 году баварцы также планируют вывести в свет компактный хэтчбек под названием i1.

Фото: скетчи BMW 1-Series / BMW

Издание Auto Express, ссылаясь на собственные источники в верхушке BMW, утверждает, что автомобиль будет иметь практически тот же кузов, что и машина с ДВС, за исключением нескольких деталей. Так, у электрокара будет глухая панель на месте решетки радиатора, конечно же, новые бамперы, без выхлопных труб в заднем, собственный набор колесных дисков и цветов кузова.

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