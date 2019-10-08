Баварці обіцяють вивести на ринок електричну версію хетчбека 1 серії.

Протягом наступних п’яти років компанія BMW виведе на ринок цілу плеяду електрокарів і ще більше плагін-гібридів. Та вони, переважно, будуть гравцями преміум-сектору. А роль масового продукту відводиться батарейній “копійці”.

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Першими на ринку повинні з'явитись електричний кросовер BMW iX3, седан i4 та флагманський позашляховик iNext. За попередніми данними, у 2021 році баварці також планцють вивести в світ компактний хетчбек під назвою i1.

Фото: скетчі BMW 1-Series / BMW

Видання Auto Express, посилаючись на власні джерела у верхівці BMW, стверджує, що автомобіль матиме практично той же кузов, що й машина з ДВЗ, за винятком кількох деталей. Так у електрокара буде глуха панель на місці решітки радіатора, звичайно ж, нові бампери, без вихлопних труб у задньому, власний набір колісних дисків та кольорів кузову.

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