Китайський концерн вирішив централізувати виробництво силових агрегатів для автомобілів усіх своїх брендів.

Древній принцип “розділяй і володарюй” актуальний і понині: завдяки централізованим розробці та виробництву ДВЗ, два головні бренди китайського концерну – Volvo Cars і Geely – зможуть сконцентруватись на електричних силових агрегатах.

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Минулого року керівник Volvo Хокан Самуельсон заявив, що компанія більше не буде проектувати нові покоління ДВЗ, а лише продовжить удосконалювати наявні конструкції. Таку ж заяву, нещодавно зробив і Mercedes. Однак мова поки не йде про повну відмову від звичайних бензинових і дизельних агрегатів. У випадку фірми Volvo це означає концентрацію розробників на альтернативних силових установках. Те ж стосується і Geely.

Виведення моторного R&D в самостійний підрозділ дозволить не лише зробити всю моторну гамму концерну технологічнішою, а знизить витрати, що має позитивно відбитись на кінцевій вартості продукту для покупця.

Детальний план об'єднання ще розробляється, і йому треба буде пройти ряд погоджень, однак головна мета проекту вже оголошена: розробка і випуск перспективних ДВЗ і гібридних установок на їх базі та глобальні поставки таких агрегатів. Нова структура візьме на себе всі аспекти роботи з ДВЗ – дослідження, розробку, закупівлі компонентів, виробництво, інформаційні технології і фінанси. Вона зможе поставляти продукцію всім брендам, підконтрольним групі Geely: Geely Auto, Volvo, Proton, Lotus, LEVC, Lynk&Co, а також продавати агрегати стороннім автовиробникам. У структурі буде задіяно близько воськми тисяч висококваліфікованих працівників інженрного сектору.

Зазначимо, що компанія Volvo розраховує, що до 2025 року мати у своїй лінійці 50% електромобілів і ще 50% – гібридів. Моделей з чистим ДВЗ не буде.

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