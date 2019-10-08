Шумовий супровід для електрокарів Tesla засновник компанії пропонує замінити "кокосами", а звук клаксона замінити, наприклад, на... "газові звуки".

І, здається, він не жартує. У одній з останніх публікацій в своєму твіттері він пообіцяв відкрити можливість самостійного встановлення “рінгтонів” для електрокарів у черговому оновленні софту.

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Як завжди коротенький “цвіріньк” від Ілона Маска дає чимало інформації, хоча й залишає багато запитань. Цього разу він згадав про акустичний супровід для Tesla.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon — Elon Musk (@elonmusk) 6 октября 2019 г.



“Індивідуальні звуки клаксону та шумовий супровід руху (звичайно, будуть і кокоси) найближчим часом з’являться в автомобілях Tesla”.

Йдеться про передвстановлений список системних звуків для електрокарів, з якого користувач зможе самостійно обрати потрібні. Згадані “кокоси” – це відсилка до комічної сценки про короля Артура з фільму “Монті Пітон і Святий Грааль”, відомої як Monty Python Coconuts.

Замість звичайного сигналу, при натисканні кнопки на кермі, можна буде почути звук… скажімо, “людських вихлопних газів”. А для руху обрати у якості акомпанементу, наприклад, звук роботи бензинового мотора чи гоночного пода Енакена Скайуокера.

Навіть якщо таке оновлення і прилетить повітрям у всі Tesla, власникам слід переконатись, що місцеве законодавство дозволяє використання нетипових звукових сигналів на громадських дорогах. Принаймні, в рідній для “Тесла” Каліфорнії це не заборонено.

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