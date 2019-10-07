Допускати учнів до практичних занять будуть тільки після успішної здачі теорії.

Сідати за кермо навчального автомобіля українці зможуть тільки після успішної здачі іспиту на знання правил дорожнього руху. Такі ініціативи містить проект закону №2201, який 2 жовтня в парламент внесли 5 народних депутатів від фракції “Слуга народу”.

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Документ пропонує реформувати нинішню методику навчання водійській майстерності і внести 2 ключових зміни:

1. Вчити правила дорожнього руху українці зможуть самостійно, не звертаючись до сертифікованих навчальних закладів.

Автори запевняють, що в сучасному світі змушувати людей ходити в автошколи зовсім необов'язково. До того ж, така норма прямо порушує права окремих категорій громадян, наприклад, жінок в декреті. Подібна практика існує в ряді європейських країн і добре себе зарекомендувала, вважають депутати.



2. Приступати до практичних занять на дорогах загального користування українці повинні тільки після отримання свідоцтва про успішне проходження теоретичного іспиту. А в разі провалу, ті з учнів, хто вивчав правила самостійно, зможуть пройти повторний тест тільки через 3 місяці.

Тут ініціатори законопроекту посилаються на той факт, що навіть в автошколах новачки сідають за кермо лише через 2 тижні після початку теоретичних занять. На той час, кажуть депутати, більшість з них не знає навіть знаків дорожнього руху.

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Нагадаємо, що автошколи щорічно випускають на дороги близько 40 тис. нових водіїв, які на думку авторів, несуть загрозу іншим учасникам руху. Це, на думку депутатів, настільки небезпечно, що свій законопроект вони запропонували відзначити статусом “невідкладний”.