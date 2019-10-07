Допускать учеников к практическим занятиям будут только после успешной сдачи теории.

Садиться за руль учебного автомобиля украинцы смогут только после успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения. Такие инициативы содержит проект закона №2201, который 2 октября в парламент внесли 5 народных депутатов от фракции "Слуга народа".

Читайте также: Категории водительских прав в Украине: что для чего

Документ предлагает реформировать нынешнюю методику обучения водительскому мастерству и внести 2 ключевых изменения:

1. Учить правила дорожного движения украинцы смогут самостоятельно, не обращаясь в сертифицированные учебные заведения.

Авторы уверяют, что в современном мире заставлять людей ходить в автошколы совсем необязательно. К тому же, такая норма прямо нарушает права отдельных категорий граждан, например, женщин в декрете. Подобная практика существует в ряде европейских стран и хорошо себя зарекомендовала, считают депутаты.

2. Приступать к практическим занятиям на дорогах общего пользования украинцы должны только после получения свидетельства об успешном прохождении теоретического экзамена. А в случае провала, те из учеников, кто изучал правила самостоятельно, смогут пройти повторный тест только через 3 месяца.

Здесь инициаторы законопроекта ссылаются на тот факт, что даже в автошколах новички садятся за руль только через 2 недели после начала теоретических занятий. К тому времени, говорят депутаты, большинство из них толком не знает даже знаков дорожного движения.

Читайте также: Авто с ГБО первыми пойдут под техосмотр

Напомним, что автошколы страны ежегодно выпускают на дороги около 40 тыс. новых водителей, которые, по мнению авторов, несут угрозу другим участникам движения. Это, по мнению депутатов, настолько опасно, что свой законопроект они предложили отметить статусом "неотложный".