Шумовое сопровождение для электрокаров Tesla основатель компании предлагает заменить "кокосами", а звук клаксона заменить, например, на... "газовые звуки".

И, кажется, он не шутит. В одной из последних публикаций в своем твиттере он пообещал открыть возможность самостоятельной установки "рингтонов" для электрокаров в очередном обновлении софта.

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Как всегда краткий "цвириньк" от Илона Маска дает немало информации, хотя и оставляет много вопросов. На этот раз он вспомнил об акустическом сопровождении для Tesla.

Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon — Elon Musk (@elonmusk) 6 октября 2019 г.

"Индивидуальные звуки клаксона и шумовое сопровождение движения (конечно, будут и кокосы) в ближайшее время появятся в автомобилях Tesla".

Речь идет о предустановленном списке системных звуков для электрокаров, из которого пользователь сможет самостоятельно выбрать нужные. Упомянутые "кокосы" – это отсылка к комической сценке о короле Артуре из фильма "Монти Питон и Святой Грааль", известной как Monty Python Coconuts.

Вместо обычного сигнала, при нажатии кнопки на руле, можно будет услышать звук... скажем, "человеческих выхлопных газов". А для движения выбрать в качестве аккомпанемента, например, звук работы бензинового мотора или гоночного пода Энакина Скайуокера.

Даже если такое обновление и прилетит по воздуху во все Tesla, владельцам следует убедиться, что местное законодательство разрешает использование нетипичных звуковых сигналов на общественных дорогах. По крайней мере, в родной для "Тесла" Калифорнии это не запрещено.

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