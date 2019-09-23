Натомість спрямує усі ресурси і сили на розвиток електромобільної сфери.

Ця звістка знаменує закінчення ери автомобілів з ДВЗ, яка розпочалась у 1881 році з Daimler. І одночасно відкриває електромобільне майбутнє.

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Керівник відділу розробки концерну Daimler Маркус Шефер заявив у інтерв’ю виданню Auto Motor und Sport, що нинішнє покоління двигунів внутрішнього згоряння компанії стане останнім. Разом з Mercedes-Benz свої розробки в області ДВЗ припинять інженери Maybach та smart, Fuso та Freightliner.

Надалі, впродовж деякого часу, компанія буде використовувати існуючі розробки, модифікуючи та модернізуючи агрегати. Заощаджені на розробці кошти концерн спрямує на розробку нових платформ і компонентів для електромобілів.

“Daimler в даний час виводить на ринок нове покоління двигунів внутрішнього згоряння в різних моделях, таких як новий рядний шестициліндровий двигун для E- і S-класу, а також позашляховиків. Їх поточне покоління стане останнім”, – заявив Шефер.

Фото: електрифікація Mercedes вже розпочалась / Daimler

Німецький автовиробник вже розпочав електрифікацію своїх моделей. Дебютували перші представники суббренду EQ, в лінійці є комерційні та вантажні електрокари: Mercedes-Benz EQV, Fuso eCanter, Freightliner eCascadia та eM2. Раніше концерн повністю перевів бренд smart на електромотори.

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