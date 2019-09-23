Підрозділ автогіганта Chery китайська компанія Karry з виробництва фургонів та легких вантажівок, випустила нову модель – повністю електричний вен Dolphin EV.

Подивившись на фотографії може виникнути думка, що Karry Dolphin EV – це компактна машина, але насправді – вона велика. Довжина, ширина, висота автомобіля становлять 5457, 1850 і 2046 мм відповідно, а довжина колісної бази – 3380 мм. Для порівняння, це більше, ніж пропонує Volkswagen Transporter T6, розміри якого у найбільшій версії складають 5406 x 1904 x 2476 мм.

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Dolphin EV побудований на новій платформі, він оснащений синхронним електродвигуном на постійних магнітах потужністю 82 к.с. та крутним моментом 230 Нм. Мотор живиться від блоку літій-залізо-фосфатних батарей, який встановлений під підлогою, його об`єм – 44,5 кВт*год, запас ходу на одній зарядці – 271 км. Передня підвіска – незалежна типу Макферсон, задня – залежна, на листових ресорах. Обсяг вантажного відсіку становить 7,5 кубометра, вантажопідйомність – 1070 кг.

При цьому Dolphin EV ще й гарно оснащений. У комплектації є багатофункціональний дисплей приладової панелі, медійний дисплей діагоналлю 10,1 дюйма, камера заднього огляду, клімат-контроль.

Акумулятор від 30 до 80% від станції швидкого заряджання можна «заправити» за 30 хвилин. Зарядний роз’єм розташований спереду під кришкою. У вантажному відсіку підлогу має настил з нержавійної сталі.

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Тепер найцікавіше – ціни. Karry Dolphin EV в Китаї коштує від 144 800 юанів (20 500 доларів), а з вирахуванням держсубсидії він обійдеться ще дешевше – 124 800 юанів (17 600 доларів). У нас стільки коштує УАЗ-452 (в народі «буханка»), який вже давно застарів як фізично, так і морально…