Подразделение автогиганта Chery, китайская компания Karry по производству фургонов и легких грузовиков, выпустила новую модель – полностью электрический вэн Dolphin EV.

Посмотрев на фотографии может возникнуть мысль, что Karry Dolphin EV – это компактная машина, но на самом деле – она большая. Длина, ширина, высота автомобиля составляют 5457, 1850 и 2046 мм соответственно, а длина колесной базы – 3380 мм. Для сравнения, это больше, чем предлагает Volkswagen Transporter T6, размеры которого в наибольшей версии составляют 5406 x 1904 x 2476 мм.

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Dolphin EV построен на новой платформе, он оснащен синхронным электродвигателем на постоянных магнитах мощностью 82 л.с. и крутящим моментом 230 Нм. Мотор питается от блока литий-железо-фосфатных батарей, который установлен под полом, его объем – 44,5 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 271 км. Передняя подвеска – независимая типа Макферсон, задняя – зависимая, на листовых рессорах. Объем грузового отсека составляет 7,5 кубометра, грузоподъемность – 1070 кг.

При этом Dolphin EV еще и хорошо оснащен. В комплектации есть многофункциональный дисплей приборной панели, медийный дисплей диагональю 10,1 дюйма, камера заднего вида, климат-контроль.

Аккумулятор от 30 до 80% от станции быстрой зарядки можно “заправить” за 30 минут. Зарядный разъем расположен спереди под крышкой. В грузовом отсеке пол имеет настил из нержавеющей стали.

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Теперь самое интересное – цены. Karry Dolphin EV в Китае стоит от 144 800 юаней (20 500 долларов), а с вычетом госсубсидии он обойдется еще дешевле – 124 800 юаней (17 600 долларов). У нас столько стоит УАЗ-452 (в народе “буханка”), который уже давно устарел как физически, так и морально…