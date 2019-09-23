Прототип был представлен в прошлом году в качестве шоу-кара, который никто не собирался воплощать в серийную модель, однако планы китайского производителя изменились.

Обещают, что футуристический концепт Geely Icon дойдет до производства в таком же виде, со всеми своими интересными деталями, вроде камер заднего вида вместо зеркал.

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Если вы ассоциируете китайскую марку Geely с дешевыми компактными моделями, с лицензионными агрегатами известных брендов и подозрительно на них похожим дизайном, время выбросить этот образ из головы. Продав миллионы таких машин, Geely вкладывала огромные средства в собственные центры разработки и дизайна, а сегодня является одним из лидеров рынка.

Концепт Geely Icon был представлен в 2018 году. Производитель отмалчивался на вопросы о техническом оснащении, поэтому представить себе будущее такой модели в шоу-руме было трудно. Однако в Geely, похоже, как раз работали над этим вопросом и, приняв решение, объявили, что “Айкону” – быть.

С незначительными изменениями в экстерьере прототип перевоплотится в серийную модель. Какие изменения получит поистине футуристический интерьер концепта – не говорят. Зато производитель сообщил, что под капотом у кроссовера будет 1,5-литровый трехцилиндровый агрегат с отдачей в 177 лошадей – тот же, что и в Volvo XC40. Работать он будет в паре с роботизированной автоматической трансмиссией.

Фото: Geely Icon / Geely

По габаритам Icon вписывается в класс компактных кроссоверов: 4350 мм в длину при колесной базе в 2640 мм. Платформа у Icon, как и силовые агрегаты, разработана совместно с Volvo – это модуль BMA. Это означает, что список силовых агрегатов может включать и гибридную систему.

Серийную версию Geely Icon компания обещает не только показать до конца этого года, а запустить в производство. Более того, по слухам, Icon предназначен не только для домашнего рынка, но и для глобальной экспансии, в том числе и в Европу.

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