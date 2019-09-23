Прототип був представлений минулого року в якості шоу-кара, який ніхто не збирався втілювати у серійну модель, однак плани китайського виробника змінились.

Обіцяють, що футуристичний концепт Geely Icon дійде до виробництва в такому ж вигляді, з усіма своїми цикавими деталями, на кшталт камер заднього виду, амість дзеркал.

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Якщо ви асоціюєте китайську марку Geely з дешевими компактними моделями, з ліцензійними агрегатами відомих брендів та підозріло схожим на них дизайном, час викинути цей образ з голови. Продавши мільйони таких машин, Geely вкладала величезні кошти у власні центри розробки і дизайну, а сьогодні є одним з лідерів ринку.

Концепт Geely Icon був представлений у 2018 році. Виробник відмовчувався на запитання про технічне оснащення, тож уявити собі майбутнє такої моделі у шоу-румі було важко. Однак у Geely, схоже, якраз працювали над цим питанням і, прийнявши рішення, оголосили, що “Айкону” – бути.

З незначними змінами в екстер’єрі прототип перевтілиться у серійну модель. Яких змін зазнає справді футуристичний інтер'єр концепта – не кажуть. Натомість виробник повідомив, що під капотом у кросовера буде 1,5-літровий трициліндровий агрегат з віддачею у 177 коней – той самий, що й у Volvo XC40. Працюватиме він в парі з роботизованою автоматичною трансмісією.

Фото: Geely Icon / Geely

За габаритами Icon вписується в клас компактних кросоверів: 4350 мм в довжину при колісній базі у 2640 мм. Платформа в Icon, як і силові агрегати, розроблена спільно з Volvo – це модуль BMA. Це означає, що список силових агрегатів може включати і гібридну систему.

Серійну версію Geely Icon компанія обіцяє не лише показати до кінця цього року, а й запустити у виробництво. Більше того, за чутками, Icon призначений не лише для домашнього ринку, а й для глобальної експансії, в тому числі й у Європу.

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