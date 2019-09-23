Зато направит все ресурсы и силы на развитие электромобильной сферы.

Эта весть знаменует окончание эры автомобилей с ДВС, которая началась в 1881 году с Daimler. И одновременно открывает электромобильное будущее.

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Руководитель отдела разработки концерна Daimler Маркус Шефер заявил в интервью изданию Auto Motor und Sport, что нынешнее поколение двигателей внутреннего сгорания компании станет последним. Вместе с Mercedes-Benz свои разработки в области ДВС прекратят инженеры Maybach и smart, Fuso и Freightliner.

В дальнейшем, в течение некоторого времени, компания будет использовать существующие разработки, модифицируя и модернизируя агрегаты. Сэкономленные на разработке средства концерн направит на разработку новых платформ и компонентов для электромобилей.

“Daimler в настоящее время выводит на рынок новое поколение двигателей внутреннего сгорания в различных моделях, таких как новый рядный шестицилиндровый двигатель для E - и S-класса, а также внедорожников. Их текущее поколение станет последним”, – заявил Шефер.

Фото: электрификация Mercedes уже началась / Daimler

Немецкий автопроизводитель уже начал электрификацию своих моделей. Дебютировали первые представители суббренда EQ, в линейке есть коммерческие и грузовые электрокары: Mercedes-Benz EQV, Fuso eCanter, Freightliner eCascadia и eM2. Ранее концерн полностью перевел бренд smart на электромоторы.

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