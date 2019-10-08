За дев’ять місяців 2019 року в Україну було ввезено і зареєстровано майже 5,5 тис. електромобілів, з яких 397 комерційних і 5081 легковий.

У порівнянні з минулим роком попит на комерційну техніку, що працює виключно на електротязі, виріс вдвічі, а на легкові електромобілі – на 42 відсотки.

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Як і раніше, основну масу електромобілів, які поповнили український автопарк, склала техніка, яка вже була в експлуатації. Секонд-хенд охопив 91% вперше зареєстрованих "зелених» авто.

Найбільш ходовими на ринку електромобілів виявилися старі машини віком до 5 років. На їх частку припало більше 52% реєстрацій. Близько 39% склали авто віком 5 і більше років, а нові автомобілі не змогли дотягнути й до 9 відсотків.

Недосяжним бестселером на ринку легкових електромобілів залишається Nissan Leaf. З початку року майже 2,5 тис. українців стали власниками автомобілів цієї моделі. На другому місці за популярністю Tesla Model S, в активі якої 435 українських номерів за 9 місяців. BMW i3 посів третє місце з результатом 276 реєстрацій. На четвертому місці Volkswagen е-Golf – 238 од. Замикає п’ятірку лідерів Fiat 500e, який вибрали 225 автомобілістів.

У частині комерційних електромобілів найкращий результат у Renault Kangoo Z.E. – 363 авто або більше 90% продажів в цьому сегменті автомобільного ринку.

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