За девять месяцев 2019 года в Украину было ввезено и зарегистрировано почти 5,5 тыс. электромобилей, из которых 397 коммерческих и 5081 легковой.

По сравнению с прошлым годом спрос на коммерческую технику, работающую исключительно на электротяге, вырос вдвое, а на легковые электромобили – на 42 процента.

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Как и ранее, основную массу электромобилей, которые пополнили украинский автопарк, составила техника, которая уже была в эксплуатации. Секонд-хенд охватил 91% впервые зарегистрированных “зеленых” авто.

Наиболее ходовыми на рынке электромобилей оказались старые машины возрастом до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9 процентов.

Недостижимым бестселлером на рынке легковых электромобилей остается Nissan Leaf. С начала года почти 2,5 тыс. украинцев стали владельцами автомобилей этой модели. На втором месте по популярности Tesla Model S, в активе которой 435 украинских номеров за 9 месяцев. BMW i3 занял третье место с результатом 276 регистраций. На четвертом месте Volkswagen е-Golf-238 ед. Замыкает пятерку лидеров Fiat 500e, который выбрали 225 автомобилистов.

В части коммерческих электромобилей лучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 363 авто или более 90% продаж в этом сегменте автомобильного рынка.

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