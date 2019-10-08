Шинники рекомендуют менять летнюю резину на зимнюю когда среднесуточная температура падает ниже +7 градусов по Цельсию. Но патрульная полиция Украины рекомендует "переобуться" уже сейчас.

"Обращаем особое внимание водителей на безопасность дорожного движения в осенне-зимний период и напоминаем, что самое время “переобуть” свое авто — сменить летние шины на зимние", пишут на официальной странице Патрульная полиция Киева в Facebook.

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"Благодаря своей конструкции зимние шины лучше удерживают автомобиль на снегу, мокрой дороге и гололеде, а также значительно уменьшают тормозной путь. Поэтому заблаговременно позаботьтесь о своем комфорте и безопасности на дороге.

Также в этот период управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умения действовать в непредвиденных ситуациях. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию с транспортом, движущимся впереди, и отказаться от опасных маневров", отмечают в Патрульной полиции Киева.

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