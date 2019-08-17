Применима ли старая поговорка про подготовку саней и лето в вопросе покупки "обувки" для автомобиля? Стоит ли покупать зимние шины летом?

Смысл позаботиться о зимней резине летом безусловно есть: ответственные продавцы к концу лета уже пополнили ассортимент “зимы”, а массовый покупатель в магазины еще не подтянулся. А значит, можно рассчитывать на широкий выбор моделей. И цены скорее всего будут более лояльные, чем в разгар всеобщего переобувания – тем более, если речь идет об остатках товара с прошлого сезона. Но как здесь и начинаются определенные оговорки.

В разгар сезона в шинных магазинах малолюдно – и это повод сделать покупку, не дожидаясь всеобщего переобувания.

Прежде всего, ожидая скидок по случаю “не сезона” можно нарваться на слишком уж старые шины. Конечно, катастрофы в этом не будет, но старая резина теряет часть своих качеств – ссыхается, твердеет, покрывается сетью мелких трещин. А из-за этого – ухудшение сцепных качеств и ускоренный износ.

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Большинство производителей определяет своим шинам срок хранения минимум 5 – 6 лет, независимые эксперты говорят о реальных 8 – 10 годах без потери качеств, но все же покупать желательно как можно более молодые шины. Ведь мало кто из водителей изнашивает зимнюю резину за один сезон, обычно она служит не менее трех лет. То есть даже только что сваренные шины состарятся, пребывая в вашем владении, как минимум на три года – а что говорить об экземплярах, которые будут трехлетними уже в момент покупки?

Определить дату выпуска каждой конкретной шины можно самостоятельно, найдя на боковине надпись с аббревиатурой DOT на первом месте. А в конце этой строки будут четыре цифры, две последних обозначают год производства, а две предыдущих – порядковую неделю этого года. Т.е. код 04.18 обозначает, что шина выпущена в четвертую неделю (январь) 2018-го года. На некоторых шинах расположение дата расположена в ином месте, но сути это не меняет.

Дату виробництва кожної конкретної шини указано на її боковині – порядковий номер тижня і дві цифри року. Дату производства каждой шины можно найти на ее боковине – порядковый номер недели и две цифры года.

Второй важный аспект покупки зимних шин в летний период – подготовка места хранения. Состав компаунда, из которого сварена зимняя шина, страдает от солнечного света и высокой температуры сильнее, чем летняя резина: ультрафиолет, озон и перегрев старят поверхностный слой резины, снижая его эластичность (так важную для зимней шины) и ресурс. Поэтому даже если вам кажется, что до осени и смены шин осталось уже всего-ничего, каких-то пара-тройка месяцев, перед походом в магазин определите для хранения покупки прохладное и не слишком сухое место. Вообще следует заметить, что независимо от времени покупки зимних шин каждый уважающий себя автомобилист должен иметь место для хранения второго сезонного комплекта.

Внешние проявления старения резины – мелкие поверхностные трещины. Это не значит, что шину нужно выбросить, но повод наблюдать за колесом чаще.

Условия могут быть вполне комнатными: не выше 20 С температура и 30 – 60 % влажности. Так что балкон или разогретая бетонная каморка на лестничной клетке подойдут не всегда. Но хорошо, если имеется вентилируемый гараж, сухой подвал, на худой конец – темный дальний угол гаража.

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Практически идеальный для многих горожан вариант хранения зимних шин – услуга сезонной гостиницы для шин. Обычно их устраивают крупные профильные магазины или сетевые СТО.

Услуга сезонного хранения шин – удобный сервис для жителей больших городов, где автомобилисты не имеют гаражей и иных подсобных помещений.

Рекомендация Авто24

Стоит ли покупать зимние шины летом? Почему бы и нет, если это приносит вам дополнительные удобства. Главное, чтобы у вас было соответствующее место для их хранения. От себя можем посоветовать вам иметь второй комплект дисков, пусть даже для зимы это будет бюджетная штамповка. Если держать второй комплект на дисках, у вас будет больше свободы в выборе времени для переобувания. Кроме того, колеса в сборе проще содержать в исправности: в межсезонье, когда шиномонтажи менее загружены, колеса можно проверить на балансировку и герметичность, удалить коррозию и подкрасить металл.

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