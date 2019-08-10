Сугубо летний вопрос: если шины нельзя хранить на солнце (а ведь точно нельзя), то почему мы не прячем их во время длительной стоянки автомобиля на жаре?

Закрывать на жаре лобовое стекло украинские автомобилисты давно привыкли, а вот когда такое делают с колесами… Между тем, те из нас, кто бывал в некоторых жарких странах, порой встречают запаркованные автомобили с укутанными картоном или тканью колесами. Зачем владельцы так делают? Должно быть, чтобы защитить резину от солнечного света.

Такую картину иногда можно встретить в местах парковки автомобилей в некоторых южных странах.

Считается – и мы об этом тоже вспоминаем, когда говорим о межсезонном хранении шин – что резина боится ультрафиолетовых лучей, которые являются составляющей частью солнечного света. Ультрафиолет разрушает резину, ее поверхностный слой может «рассыхаться» и покрываться мелкими трещинами.

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Но в составе современной резины есть специальные добавки, которые замедляют ее старение. Кроме того, имейте в виду, что ультрафиолетовый спектр в солнечном свете особенно активен в северных широтах планеты, к которым никак нельзя отнести Украину.

Мелкие трещины верхнего слоя резины – далеко не всегда следствие интенсивного облучения шины солнечным светом. Так, вряд ли солнце могло долго освещать дно канавок протектора.

Для понимания картины посмотрите на резиновые изделия старых, брошенных на улице автомобилей: их молдинги и оконные уплотнители начинают меняться только после многих лет пребывания на открытом воздухе. Старые шины на этих «подопытных» образцах техники как правило выглядят намного лучше. Да и то следует учитывать, что оставленную на улице резину старит на только ультрафиолет, но и озон, содержащийся в воздухе, и химически активные осадки, типичные для крупных городов.

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Если уж говорить о старении резины от солнечного света, то нужно в первую очередь иметь в виду зимние шины, в составе которых содержится гораздо больший процент натуральных веществ (каучука, масел и проч.) – они и страдают от солнца в первую очередь. Кстати, по этой же причине зимние шины нежелательно нагревать выше 50 градусов.

Конечно, трещины на резине не обещают ничего хорошего, но и немедленных катастрофических последствий ждать не стоит: борта шины многослойные.

Одним словом, в наших широтах говорить о необходимости особой защиты шин на запаркованных автомобилях не стоит. Вы спросите, почему это делают владельцы автомобилей в южных странах? При первой же возможности мы у них об этом обязательно спросим. Но скорее всего, дело тут в устоявшемся с давних пор стереотипе о том, что резина боится солнца и ее лучше не оставлять открытой на жаре. Современние шины давно уже другие и солнца боятся в меньшей мере, но убеждаться в этом на практике автовладельцы не рискуют – тем более, что подобная «защита» практикуется в относительно небогатых странах (Греция, Испания, Италия), и не встречается в более жарких, но более благополучных.

А вот в Китае так принято защищать колеса от мочи собак, которые метят на них.

Рекомендация Авто24

Резиновые смеси, из которых варят современные шины, мало подвержены воздействию ультрафиолета солнечного света. Как показывает опыт экспертов Авто24, появление мелких трещин на протекторе и даже на боковинах старых шин не оказывает заметного влияния на их эксплуатационные характеристики. Сохраняется и герметичность, и целостность каркаса, ведь воздействию ультрафиолета подвергается только верхний слой резины – а он даже в самом тонком месте отнюдь не единственный. Но даже если резина действительно старая и вам хочется ее сохранить, старайтесь летом ставить машину в тени, особенно если предвидится парковка на длительный срок. Наконец, в немалой степени защитить резину от природных факторов могут силиконовые составы для ухода за шинами, которые продаются в автомагазинах. Перед тем как оставить машину на длительную стоянку доведите давление в шинах до нормы, а весь автомобиль лучше накрыть чехлом. Хотя идеальный вариант все-таки – хорошо проветриваемая крытая стоянка.

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