Суто літнє питання: якщо шини не можна зберігати на сонці (але ж точно не можна), то чому ми не ховаємо їх під час тривалої стоянки автомобіля у спеку?

Закривати на спеці лобове скло українські автомобілісти давно звикли, а от коли таке роблять з колесами... Тим часом, ті з нас, хто бував в деяких жарких країнах, часом зустрічають запарковані автомобілі з укутаними картоном або тканиною колесами. Навіщо власники так роблять? Напевно, щоб захистити гуму від сонячного світла.



Таку картину іноді можна зустріти в місцях паркування автівок в деяких південних країнах. Фото Фейсбук/В. Литовченко

Вважається – і ми про це теж згадуємо, коли говоримо про міжсезонне зберігання шин – що гума боїться ультрафіолетових променів, які є складовою частиною сонячного світла. Ультрафіолет руйнує гуму, її поверхневий шар може “розсихатися” і покриватися дрібними тріщинами.

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Але у складі сучасної гуми є спеціальні добавки, які уповільнюють її старіння. Крім того, майте на увазі, що ультрафіолетовий спектр сонячного світла особливо активний в північних широтах планети, до яких ніяк не можна віднести Україну.



Дрібні тріщини верхнього шару гуми – далеко не завжди наслідок інтенсивного опромінення шини сонячним світлом. Так, навряд чи сонце могло довго висвітлювати дно канавок протектора.

Для розуміння картини подивіться на гумові вироби старих, кинутих на вулиці автомобілів: їхні молдинги і віконні ущільнювачі починають змінюватися тільки після багатьох років перебування на відкритому повітрі. Старі шини на цих “піддослідних” зразках техніки як правило виглядають набагато краще. Окрім того, слід враховувати, що залишену на вулиці гуму старить на тільки ультрафіолет, але і озон, що міститься у повітрі, і хімічно активні опади, типові для великих міст.

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Якщо вже говорити про старіння гуми від сонячного світла, то потрібно в першу чергу мати на увазі зимові шини, в складі яких міститься набагато більший відсоток натуральних речовин (каучуку, масел та ін.) – вони і страждають від сонця в першу чергу. До речі, з цієї ж причини зимові шини небажано нагрівати вище 50 градусів.



Звичайно, тріщини на гумі не обіцяють нічого доброго, але і негайних катастрофічних наслідків чекати не варто: борти шини багатошарові.

Одним словом, в наших широтах говорити про необхідність особливого захисту шин на запаркованних автомобілях не варто. Ви запитаєте, чому це роблять власники автомобілів в південних країнах? При першій же можливості ми у них про це обов'язково запитаємо. Але швидше за все, справа тут в сталому з давніх пір стереотипі про те, що гума боїться сонця і її краще не залишати відкритою на спеці. Сучасні шини давно вже інші і сонця бояться в меншій мірі, але переконуватися в цьому на практиці автовласники не ризикують – тим більше, що подібний “захист” практикується в відносно небагатих країнах (Греція, Іспанія, Італія), і не зустрічається в більш спекотних, але більш благополучних.

А от в Китаї так захищають шини від мочі собак, які мітять саме на чорні кругіл деталі автомобіля.

Рекомендація Авто24

Гумові суміші, з яких варять сучасні шини, мало схильні до впливу ультрафіолету сонячного світла. Як показує досвід експертів Авто24, поява дрібних тріщин на протекторі і навіть на боковинах старих шин не робить помітного впливу на їх експлуатаційні характеристики. Зберігається і герметичність, і цілісність каркасу, адже впливу ультрафіолету піддається тільки верхній шар гуми – а він навіть в найтоньшому місці аж ніяк не один. Але навіть якщо гума дійсно стара і вам хочеться її зберегти, намагайтеся влітку ставити машину в тіні, особливо якщо передбачається парковка на тривалий термін. Нарешті, в чималому ступені захистити гуму від природних факторів можуть силіконові препарати для догляду за шинами, які продаються в автомагазинах. Коли ви залишаєте машину на довгий час влітку, доведіть тиск у шинах до норми, а весь автомобіль краще накрити чохлом. Хоча найкращий варіант таки – добре вентильована крита парковка.

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