Формально сучасні автомобілі не бояться спеки – у всякому разі, типової для українського клімату. Але деякі особливості в поведінці техніки при +35 і вище трапляються. Особливо, якщо машина не дуже нова.

Конкретна відмова якоїсь із систем, навіть в жарку погоду – це все-таки ознака несправності автомобіля, і спека за великим рахунком тут ні причому, вона лише допомогла з'явитися проблемі. Але крім явних несправностей, висока температура повітря провокує незвичайну поведінку автомобіля – про це ми і поговоримо.

На щастя, від сонця машини розплавитися не можуть: автомобілі на фото постраждали не від спеки, а через теплове опромінення від близької пожежі.

- Незвичайний звук під капотом. Швидше за все, ви чуєте рівний і потужний гул вентилятора (вентиляторів) охолодження радіатора. При більш-менш помірній "забортній" температурі цей примусовий обдув включається рідко, наприклад, в корках, оскільки системі охолодження зазвичай достатньо природного набігаючого потоку повітря.

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А в спеку гаряче повітря не так ефективно відбирає тепло у гарячого радіатора, і електровентилятор включається частіше і на більш тривалі періоди. Загалом, це нормально, переживати не варто.

- Парктронік “зійшов з розуму”. Безперервний писк парктроніка після стоянки машини на сонці – ще одне можливе явище для спекотного літа. Причому воно має місце не тільки у випадку з дешевими китайськими комплектами, а часом і на автомобілях з заводським парктроніком. В більшості випадків справа в перегріві датчиків, в ланцюзі яких виникає помилковий сигнал. Тому через пару хвилин після початку руху, коли бампер охолоне, все приходить в норму. Але якщо помилкова тривога докучає навіть при цілком звичних + 25о С + 30о С, доведеться або замінити датчик, або переналаштувати систему.

Висока температура іноді провокує помилковий сигнал в ланцюзі датчиків парктроніків. Зазвичай після охолодження проблема зникає.

- Незвичайний запуск. На автомобілі, який постояв деякий час на сонці, двигун може запускатися незвично: тільки після довгого обертання стартером, або з короткочасними чханням і ривками. Для згаданих умов це більш-менш нормально: справа в тому, що з нагрітих паливних магістралей випарувалася частина бензину, і бензонасосу потрібен час, щоб закачати нову порцію палива з бака. Після запуску все буде в порядку – насос і магістралі будуть охолоджуватися паливом, що подається під тиском з бака.

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- Кондиціонер не справляється. На жаль, як раз в спеку саме час проявити себе несправностям кондиціонера або клімат-контролю. Зниження ефективності охолодження повітря – наслідок назріваючих проблем в системі. Це може бути банальне забруднення теплообмінника “кондішина”, або “забитий” осушувач системи, або втрата частини хладагента з неї. У будь-якому випадку доведеться звертатися до фахівців.

Провітрювання – ефективний спосіб знизити температуру в салоні, що нагрівся під прямими сонячними променями.

Рекомендація Авто24

Намагайтеся не нагрівати вашу машину в найспекотніші дні – ховайте її в тінь, в гараж або на криту стоянку. Навіть якщо прямих технічних проблем перегрів на сонці не принесе, прискоренню старіння машини в цілому спека точно посприяє: багато матеріалів (в першу чергу гума й пластмаси) не люблять високих температур, і піддаючись нагріванню, втрачають свої властивості швидше, ніж зазвичай.

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