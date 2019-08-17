Чи виправдана стара приказка про підготовку саней і літо в питанні покупки покришок для автомобіля? Тобто чи варто купувати зимові шини влітку?

Сенс подбати про зимову гуму влітку безумовно є: відповідальні продавці до кінця літа вже поповнили асортимент "зими", а масовий покупець в магазини ще не підтягнувся. А значить, можна розраховувати на широкий вибір моделей. І ціни швидше за все будуть більш лояльні, ніж в розпал загального перевзування – тим більше, якщо мова йде про залишки товару з минулого сезону. Але тут і починаються певні застереження.

У розпал сезону в шинних магазинах малолюдно – і це привід зробити покупку, не чекаючи загального перевзування.

Перш за все, чекаючи знижок з нагоди "не сезону" можна нарватися на надто вже старі шини. Звичайно, катастрофи не буде, але стара гума втрачає частину своїх якостей – зсихається, твердне, покривається павутиною дрібних тріщин. А через це – погіршення зчіпних якостей і прискорене зношення.

Читайте також: Як перевіряти шини перед далекою дорогою

Більшість виробників визначає своїм шинам термін зберігання мінімум 5-6 років, незалежні експерти говорять про реальні 8-10 років без суттєвої втрати якостей, але все ж купувати бажано якомога молоді шини. Адже мало хто з водіїв зношує зимову гуму за один сезон, зазвичай вона служить не менше трьох років. Тобто навіть щойно зварені шини постаріють, перебуваючи у вашому володінні, як мінімум на три роки – а що говорити про екземпляри, які будуть трирічними вже в момент покупки?

Визначити дату випуску кожної конкретної шини можна самостійно, знайшовши на боковині напис з абревіатурою DOT на першому місці. А в кінці цього рядка будуть чотири цифри, дві останні позначають рік виробництва, а дві попередні – порядковий тиждень цього року. Тобто код 04.18 позначає, що шина випущена в четвертий тиждень (січень) 2018-го року. На деяких шинах дата розташована в іншому місці, але суті це не змінює.

Дату виробництва кожної конкретної шини вказано на її боковині – порядковий номер тижня і дві цифри року.

Другий важливий аспект покупки зимових шин в літній період – підготовка місця зберігання. Склад компаунда, з якого зварена зимова шина, страждає від сонячного світла і високої температури сильніше, ніж літня гума: ультрафіолет, озон і перегрів зістарюють поверхневий шар гуми, знижуючи його еластичність (так важливу для зимової шини) і ресурс. Тому навіть якщо вам здається, що до осені і зміни шин лишилося всього нічого, якихось пару-трійку місяців, перед походом в магазин визначте для зберігання покупки прохолодне і не дуже сухе місце. Взагалі слід зауважити, що незалежно від часу покупки зимових шин кожен поважаючий себе автомобіліст повинен мати місце для зберігання другого сезонного комплекту.

Зовнішні прояви старіння гуми – дрібні поверхневі тріщини. Це не означає, що шину потрібно викинути, але це привід спостерігати за колесом частіше.

Умови можуть бути цілком кімнатними: не вище 20 С температура і 30 – 60 % вологості. Так що балкон або розігріта бетонна комірка на сходовій клітці підійдуть не завжди. Але добре, якщо є вентильований гараж, сухий підвал чи навіть темний кут гаража.

Читайте також: Навіщо потрібно закутувати колеса у спеку

Практично ідеальний для багатьох містян варіант зберігання “зими” – послуга сезонного готелю для шин. Зазвичай їх влаштовують великі профільні магазини чи мережі СТО.

Послуга сезонного зберігання шин – зручний сервіс для жителів великих міст, де автомобілісти не мають гаражів чи інших підсобних приміщень.

Рекомендація Авто24

Чи варто купувати зимові шини влітку? Чому б і ні, якщо це приносить вам додаткові зручності. Головне, щоб у вас було відповідне місце для їх зберігання. Від себе можемо порадити придбати другий комплект дисків, нехай навіть для зими це будуть бюджетні “штамповки”. Якщо тримати другий комплект на дисках, у вас буде більше свободи у виборі часу для перевзування. Крім того, колеса в зборі простіше утримувати в справності: в міжсезоння, коли шиномонтажі менш завантажені, колеса можна перевірити на балансування і герметичність, видалити корозію і підфарбувати метал.

Читайте також: Як обрати диски: починаємо тюнінг коліс