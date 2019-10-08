Шинники рекомендують міняти літню гуму на зимню коли середньодобова температура падає нижче +7 градусів за Цельсієм. Але патрульна поліція України рекомендує “перевзутись” вже зараз.

"Звертаємо особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час “перевзути” своє авто — змінити літні шини на зимові", пишуть на офіційній сторінці Патрульна поліція Києва у Facebook.

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"Завдяки своїй конструкції зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі й ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Тому завчасно потурбуйтеся про свій комфорт і безпеку на дорозі.

Також у цей період керування автомобілем вимагає більшої зосередженості та вміння діяти у непередбачених ситуаціях. Необхідно обирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з транспортом, що рухається попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів", зазначають у Патрульній поліції Києва.

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