Китайский концерн решил централизовать производство силовых агрегатов для автомобилей всех своих брендов.

Древний принцип “разделяй и властвуй” актуален и поныне: благодаря централизованным разработке и производству ДВС, два главных бренда китайского концерна – Volvo Cars и Geely – смогут сконцентрироваться на электрических силовых агрегатах.

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В прошлом году руководитель Volvo Хокан Самуэльсон заявил, что компания больше не будет проектировать новые поколения ДВС, а лишь продолжит совершенствовать имеющиеся конструкции. Такое же заявление недавно сделал и Mercedes. Однако речь пока не идет о полном отказе от обычных бензиновых и дизельных агрегатов. В случае фирмы Volvo это означает концентрацию разработчиков на альтернативных силовых установках. То же касается и Geely.

Вывод моторного R&D в самостоятельное подразделение позволит не только сделать всю моторную гамму концерна более технологичной, а снизит издержки, что должно позитивно отразиться на конечной стоимости продукта для покупателя.

Детальный план объединения еще разрабатывается, и ему надо будет пройти ряд согласований, однако главная цель проекта уже объявлена: разработка и выпуск перспективных ДВС и гибридных установок на их базе и глобальные поставки таких агрегатов. Новая структура возьмет на себя все аспекты работы с ДВС – исследование, разработку, закупки компонентов, производство, информационные технологии и финансы. Она сможет поставлять продукцию всем брендам, подконтрольным группе Geely: Geely Auto, Volvo, Proton, Lotus, LEVC, Lynk&Co, а также продавать агрегаты сторонним автопроизводителям. В структуре будет задействовано около воськми тысяч высококвалифицированных работников инженерного сектора.

Отметим, что компания Volvo рассчитывает, что к 2025 году будет иметь в своей линейке 50% электромобилей и еще 50% – гибридов. Моделей с чистым ДВС не будет.

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