18:55, сьогодні

Чи справді новий BMW X5 можна експлуатувати поза межами доріг? Журналісти “Авто24” протестували новий BMW X5 на снігу, льодовій трасі та на гірських кам'яних доріжках австрійських Альп.

Третє покоління BMW X5, яке вийшло в 2018 році, ми вже тестували в США, а невдовзі автомобіль почав продаватися в Україні. Однак під час американського тесту позашляхові можливості новинки для нас залишились не розкритими через погодні умови. Тому наприкінці зими ми вирушили в австрійські Альпи, де випробували автомобіль на засніжених трасах та у кам'яному кар'єрі.

По дорозі з аеропорту Мюнхена до Зальцбурга ми протестували системи керування та контролю швидкості, які перетворили новий Х5 майже на безпілотне авто. А от щоб їздити за межами автобанів, без водія не обійтись.

Позашляховий потенціал

Якщо для безлімітної німецької трасі якнайкраще підходив BMW X5 M50d, то для позашляхових тестів обрали дизельний BMW X5 xDrive30d з пакетом xLINE OFFROAD. Вона відрізняється навіть зовні - завдяки пластиковим накладкам по периметру кузова, бамперам спеціальної форми, 19-дюймовим дискам власного дизайну. Кути в'їзду та з'їзду ― 25,2º та 22,3º відповідно.

Є відмінності й у техніці: обов'язковий повний привід, посилений захист дна автомобіля, M-Sport диференціал. Важливо, що в цьому авто є адаптивна пневматична підвіска, яка змінює кліренс на обох осях. Якщо в стандарному положенні кліренс становить 214 мм, то залежно від дорожніх умов Х5 може змінювати положення над дорогою на 40 мм в будь-яку сторону.

Крутний момент у 620 Нм при потужності 265 к.с. переконує у неабияких можливостях автомобіля саме на бездоріжжі, де потрібно виїжджати на стрімкі підйоми та дертися вгору кам'яними стежками.

Система xLINE OFFROAD надає можливість обрати один з чотирьох позашляхових режимів руху – пісок, скелі, гравій або сніг. Певна річ, що називаються вони “по-беемвешному” - xSand, xRocks, xGravel та xSnow. Щоб краще почуватися на цих поверхнях, електроніка змінює настроювання повного приводу, відклику на натискання педалі акселератора, а також регулює роботу системи DSC. Окрім того, на “позашляхових” версіях є кнопка рівномірного спуску з гори. Цей режим дозволяє спускатись з постійною швидкістю, незважаючи на покриття - піщану “кашу” чи камінці, які сповзають з-під коліс донизу.

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Сніг та лід

Щоб перевірити здатність BMW X5 до дріфту, виводимо на трасу, де тестуються зимові шини. Це “змійка” з відполірованим до блиску снігом, на якій зчеплення коліс з поверхнею мінімальне.

Для початку перевіряємо поверхню за допомогою простого тесту на гальмування. На прямій рівні поверхні гальмуємо зі швидкості 20 км/год. Позначаємо місце, де зупинилась машина. Наступний заїзд - на вдвічі вищій швидкості - 40 км/год. Здавалось би, швидкість незначна, однак BMW зупинився аж в кінці прямої - гальмівний шлях виріс в 4 рази! Вражає!

Перед активним кермуванням вмикаємо режим xSnow. Він залишає кліренс на стандартному рівні, от тільки переналаштовує режим роботи коробки передач (рух починається з другої) та системи DSC (динамічного контролю курсової стійкості). В результаті автомобіль чітко йде по траєкторії, яку накреслив водій - якщо швидкість десь вища, ніж потрібно, машина гальмує та виконує заданий поворот. А збільшити швидкість на повороті просто не дозволяє - скільки не натискай на газ, Х5 швидше не поїде. навіть навпаки - “душить” мотор. Певна річ, автомобіль налаштований на максимальну безпеку - жодного ковзання чи заносів.

Якщо ж впевнений у своїх силах та хочеш проїхати веселіше, треба відключити DSC та залишити Traction Control. Для кращої динаміки - ще й перевести трансмісію в режим “Спорт”. В цьому випадку автомобіль дозволяє їхати навіть боком! Втім, від повного відмикання електронних помічників інструктори BMW нас відмовили. Досить того, що автомобіль дозволяє трохи поковзати з електронікою.

А щоб довести, що дріфт та ковзання не призводить до підвищення швидкості проходження кола, нам дали можливість позмагатись самим з собою - проїхати кілька кіл полігону з вимірюванням часу. Так от - від кола до кола результати тільки погіршувались! Адже проїхавши одне коло, намагаєшся збільшити швидкість та пройти поворот боком. А це - втрата дорогоцінних секунд! Так що електроніка, яка обирає за водія оптимальний спосіб проходження повороту, довела свою ефективність.

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Гірськими дорожками

Наступний етап випробувань - гірські дороги з крутими поворотами, підступними брилами гострого каміння та сипучою галькою на спусках. Признаюсь чесно, навіть не чекав зустріти настільки складний позашляховий полігон за кордоном!

Спочатко проїдемось гравійною дорожкою. Для цього активуємо позашляховий режим “Гравій”. Автомобіль піднімає машину на 20 мм та робить педаль газу більш чутливою на малих швидкостях. Також система ABS перелаштовується до умов бездоріжжя. Автомобіль не дозволяє різко рушати та й взагалі - жодних різких рухів. Адже колеса можуть підняти легкі камінці в повітря, а це пошкодить такий красивий кузов. Та й плавне пересування значно збільшує шанси пройти на слизьких поверхнях.

Тепер перед нами кілька великих ям на різних рівнях, яке викликають вивішування коліс, в тому числі й діагональне. Переводимо xLINE OFFROAD в режим xRocks - машина піднімається над дорогою ще на 20 мм. Вивішування коліс - це випробування повного приводу XDrive, яке непогано працювало і на минулому Х5. Колесо вивішується, починає прокручуватись… Далі гальмівні механізми його призупиняють, а на допомогу приходять ті колеса, які мають зчеплення за дорогою. Автомобіль помаленьку, але рухається далі!

Наступна перешкода - перевал з крутим поворотом. Коли автомобіль виїжджає в максимально високу точку, я бачу лише небо, - а куди повертати? Далі різкий схил униз. Для цього вмикаю відеокамери. Вони тут по всьому периметру машини, окрім того, з центрального дисплею можна вмикати саме ті, які тобі потрібні в цей момент. Також видно лінії траєкторії, якими поїде машина при даному вивороті керма. Інша справа! Тепер я бачу, куди їхати! Ті ж каменюки, які підступно випирали збоку, визначаються датчиками паркування: вони попереджають про небезпечне наближення не лише звуком, але й графічними лініями. Так долати перешкоди значно легше! А якщо інформації не вистачає, можна перемкнути дисплей, щоб він показував кути поперечних та поздовжніх кренів.

І по воді!

Ще одну особливість нового BMW X5 - форсувати серйозні броди - ми не перевіряли. Нам довелось лише проїхати невеличку річку глибиною сантиметрів двадцять. За потреби проїхати серйозну водну перешкоду машина закриває пластикові жалюзі на решітці радіатора. Тому макимальна доступна глибина броду може становити 90 см - величина, недоступна для більшості справжніх рамних позашляховиків чи пікапів! Однак навряд чи хтось з власників нового BMW X5 спробує цю можливість на машині вартістю близько 90 тисяч доларів…

Сергій Матусяк, фото автора та BMW.

Нагадаємо, що BMW показала безпілотний мотоцикл.