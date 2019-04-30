18:55, сегодня

Действительно ли новый BMW X5 можно эксплуатировать за пределами дорог? Журналисты "Авто24" протестировали новый BMW X5 на снегу, ледовой трассе и на горных каменных дорожках австрийских Альп.

Четвертое поколение BMW X5, которое вышло в 2018 году, мы уже тестировали в США, а вскоре автомобиль начал продаваться в Украине. Однако во время американского теста внедорожные возможности новинки для нас остались не раскрытыми из-за погодных условий. Поэтому в конце зимы мы отправились в австрийские Альпы, где испытали автомобиль на заснеженных трассах и в каменном карьере.

По дороге из аэропорта Мюнхена в Зальцбург мы протестировали системы управления и контроля скорости, которые превратили новый Х5 почти в беспилотник. А вот чтобы ездить за пределами автобанов, без водителя не обойтись.

Внедорожный потенциал

Если для безлимитной немецкой трассы лучше подходил BMW X5 M50d, то для внедорожных тестов выбрали дизельный BMW X5 xDrive30d с пакетом xLINE OFFROAD. Он отличается даже внешне – благодаря пластиковым накладкам по периметру кузова, бамперам специальной формы, 19-дюймовым дискам собственного дизайна. Углы въезда и съезда – 25,2º и 22,3º соответственно.

Есть различия и в технике: обязателен полный привод, усиленная защита дна автомобиля, M-Sport дифференциал. Важно, что в этом автомобиле есть адаптивная пневматическая подвеска, которая меняет клиренс на обеих осях. Если в стандарном положении клиренс составляет 214 мм, то в зависимости от дорожных условий Х5 может изменять положение над дорогой на 40 мм в любую сторону.

Крутящий момент в 620 Нм при мощности 265 л.с. убеждает в значительных возможностях автомобиля именно на бездорожье, где нужно выезжать на стремительные подъемы и карабкаться вверх каменными тропинками.

Система xLINE OFFROAD позволяет выбрать один из четырех внедорожных режимов движения – песок, скалы, гравий или снег. Естественно, что называются они "по-бээмвэшному" – xSand, xRocks, xGravel и xSnow. Чтобы лучше чувствовать себя на этих поверхностях, электроника изменяет настройки полного привода, отзыва на нажатие педали акселератора, а также регулирует работу системы DSC.

Кроме того, на “внедорожных” версиях есть кнопка равномерного спуска с горы. Этот режим позволяет спускаться с постоянной скоростью, несмотря на покрытие – песчаную “кашу” или камни, которые сползают из-под колес вниз.

Читайте также: тест-драйв BMW X7

Снег и лед

Чтобы проверить способность BMW X5 в дрифте, выводим автомобиль на трассу, где тестируются зимние шины. Это "змейка" с отполированным до блеска снегом, на которой сцепление колес с поверхностью минимальное.

Для начала проверяем поверхность с помощью простого теста на торможение. На прямой ровной поверхности тормозим со скорости 20 км/ч. Обозначаем место, где остановилась машина. Следующий заезд – на вдвое более высокой скорости – 40 км/ч. Казалось бы, скорость небольшая, однако BMW остановился аж в конце прямой – тормозной путь вырос в 4 раза! Впечатляет!

Перед активным управлением включаем режим xSnow. Он оставляет клиренс на стандартном уровне, вот только перенастраивает режим работы коробки передач (движение начинается со второй) и системы DSC (динамического контроля курсовой устойчивости). В результате автомобиль четко идет по траектории, которую наметил водитель – если скорость где-то выше, чем нужно, машина тормозит и выполняет заданный поворот. А увеличить скорость на повороте просто не позволяет – сколько ни нажимай на газ, Х5 быстрее не поедет. Даже наоборот – "душит" мотор. Конечно, автомобиль настроен на максимальную безопасность – никакого скольжения или заносов.

Если же уверен в своих силах и хочешь проехать веселее, надо отключить DSC и оставить Traction Control. Для лучшей динамики – еще и перевести трансмиссию в режим "Спорт". В этом случае автомобиль позволяет ехать даже боком! Впрочем, от полного отключения электронных помощников инструкторы BMW нас отговорили. Хватит того, что автомобиль позволяет немного поскользить с электроникой.

А чтобы доказать, что дрифт и скольжение не влечет к повышению скорости прохождения круга, нам дали возможность посоревноваться самим с собой – проехать несколько кругов полигона с измерением времени. Так вот – от круга к кругу результаты только ухудшались! Ведь проехав один круг, пытаешься увеличить скорость и пройти поворот боком. А это – потеря драгоценных секунд! Так что электроника, которая выбирает за водителя оптимальный способ прохождения поворота, доказала свою эффективность.

Читайте также: певица Руслана выбрала 10 электромобилей BMW i3

Горными дорожками

Следующий этап испытаний – горные дороги с крутыми поворотами, коварными глыбами острых камней и сыпучей галькой на спусках. Признаюсь честно, даже не ожидал встретить столь сложный внедорожный полигон за рубежом!

Сначала проедемся по гравийной дорожке. Для этого активируем внедорожный режим "Гравий". Автомобиль поднимает машину на 20 мм и делает педаль газа более чувствительной на малых скоростях. Также система ABS перестраивается к условиям бездорожья. Автомобиль не позволяет резко трогаться и вообще – никаких резких движений. Ведь колеса могут поднять легкие камни в воздух, а это повредит такой красивый кузов. Да и плавное передвижение значительно увеличивает шансы пройти скользкие поверхности.

Теперь перед нами несколько больших ям на разных уровнях, которое вызывают вывешивание колес, в том числе и диагональное. Переводим xLINE OFFROAD в режим xRocks – машина поднимается над дорогой еще на 20 мм. Вывешивание колес – это испытание полного привода XDrive, который неплохо работал и на прошлой Х5. Колесо вывешивается, начинает прокручиваться... Далее тормозные механизмы его приостанавливают, а на помощь приходят те колеса, которые имеют сцепление с дорогой. Автомобиль потихоньку, но движется дальше!

Следующее препятствие – перевал с крутым поворотом. Когда автомобиль выезжает в максимально высокую точку, я вижу только небо, – а куда поворачивать? Далее резкий склон вниз. Для этого включаю видеокамеры. Они здесь по всему периметру машины, кроме того, с центрального дисплея можно включать именно те, которые тебе нужны в данный момент. Также видны линии траектории, по которым поедет машина при данном повороте руля. Другое дело! Теперь я вижу, куда ехать! Те же камни, которые коварно выпирали со стороны, определяются датчиками парковки: они предупреждают об опасном приближении не только звуком, но и графическими линиями. Так преодолевать препятствия значительно легче! А если информации не хватает, можно переключить дисплей, чтобы он показывал углы поперечных и продольных кренов.

И по воде!

Еще одну особенность нового BMW X5 – форсировать серьезные броды – мы не проверяли. Нам пришлось лишь проехать небольшую реку глубиной сантиметров двадцать. В случае необходимости проехать через серьезную водную преграду машина закрывает пластиковые жалюзи на решетке радиатора. Поэтому макимальный доступна глубина брода может составлять 90 см – величина, недоступная для большинства настоящих рамных внедорожников или пикапов! Однако вряд ли кто-то из владельцев нового BMW X5 обпробует эту возможность на машине стоимостью около 90 тысяч долларов ...

Сергей Матусяк, фото автора и BMW.

Узнать больше о BMW X5 – по ссылке