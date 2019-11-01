Нова ділянка Великої Кільцевої дороги дозволить розвантажити Київ від транзитного транспорту. Однак не зараз, а пізніше. Коли добудують ще одну ділянку.

У п'ятницю 1 листопад, в Києві відкриють рух по новому ділянці Великої Кільцевої дороги – від проспекту Рокосовського до вулиці Сім'ї Кульженко. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

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На вказаній ділянці дороги поклали асфальт, встановили бордюри і облаштували зливову каналізацію. Також встановили сучасне LED-освітлення, облаштували пішохідні тротуари і підземні переходи.

“Після закінчення цієї ділянки ми перейдемо до активної фази будівництва моста над залізничними коліями і вулицею Богатирській. Там вже готова земляна основа під будівництво шляхопроводу”, – сказав мер Києва Віталій Кличко. Адже нинішня нова ділянка дороги жодним чином не розв’язує проблему транзиту – вона веде на другорядну вулицю, рух вантажівок якою небезпечний для жителів прилеглих будинків.

За словами очільника столиці, на вулиці Богатирській вже побудували основну конструкцію мосту над дорогою, розширили проїжджу частину під заїзди і виїзди з путепроводу. Деякі роботи будуть виконуватися і в зимовий період.

“Після завершення всього обсягу робіт буде створено ще один шлях для об'їзду столиці, і ми значно розвантажимо місто від транзитного транспорту, який сьогодні йде через Київ центральними вулицями”, – каже Кличко. Однак коли це станеться, мер не уточнив.

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