Президент України Володимир Зеленський, особисто керуючи автомобілем Tesla Model X, розповів які дороги найближчим часом будуть будувати та відновлювати.

Голова держави розповів про успіхи у будівництві дороги Запоріжжя-Маріуполь, пообіцяв будівництво кільцевої дороги в Дніпрі, навколо Києва і ще кількох доріг.

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"Ми розуміємо, що взимку ми не можемо будувати, будівництво почнеться в березні. Дорожній фонд ми збільшили на 40%, плюс є гроші від міжнародних організацій. У нас амбітна пропозиція від Міністерства інфраструктури побудувати близько чотирьох тисяч кілометрів доріг наступного року", – сказав Володимир Зеленський.