Цього разу на треку Спа-Франкоршамп.

Копанія Honda продовжує додавати досягнення у скарбничку нового Civic Type R. Це вже третій рекорд на рахунку гарячого хетчбека.

Після підкорення знаменитого Нюрбургринга і ще одного рекордного кола на французькому Маньї-Курі, японський хетчбек встановив новий рекорд на трасі Спа-Франкоршамп. Civic пройшов коло за 2: 53.72 завдяки пілоту Super GT і чемпіону LMP2 Бертрану Богетту.

Траса Спа-Франкоршамп довжиною 7 кілометрів – звичайно, не Нюрбургринг, проте вона є однією з найдовших трас для гонок. Трек може похвалитися кількома швидкісними прямими і швидкими поворотами, тому 2-літровий двигун з турбонаддувом потужністю 316 к.с. тут зміг повністю розкрити свої швидкісні можливості.

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