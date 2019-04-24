Эта махина построена для заездов на склон и имеет три турбины.

Профессиональный голливудский стант-мэн Майк Райан подружился с сорвиголовой Кеном Блоком и его командой. Ребята придумали очередное мини-шоу и тут же воплотили его в жизнь.

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Майк Райан работал каскадером на съемочных площадках таких фильмов как Терминатор 2, Тренировочный день, Заряжений Гербе, Форсаж, Неудержимые, Безумный Макс: Дорога ярости, Парк Юрского периода, Мстители и тому подобное. И если на большом экране мы никогда не увидим его лицо, то в картине от авто-хулиганов из Hoonigan Daily Transmission он является главным героем. И его 2400-сильный трак, конечно.

Грузовик представляет собой последнюю модификацию боевого автомобиля Райана для Хилл-клаймбинга (он имеет за плечами уже 18 чемпионатов). Дизельный двигатель с тройной турбо-системой продуцирует 2400 лошадиных сил и 5420 нм крутящего момента. Весит машина чуть больше 4,5 тонн.

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