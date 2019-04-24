Ця машинерія збудована для заїздів на схил і має три турбіни.

Професійний голівудський стант-мен Майк Райан заприятелював з шибайголовою Кеном Блоком і його командою. Хлопці вигадали чергове міні-шоу і тут же втілили його у життя.

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Майк Райан працював каскадером на знімальних майданчиках таких фільмів як Термінатор 2, Тренувальний день, Заряжений Гербі, Форсаж, Нестримні, Шалений Макс: Дорога ярості, Парк Юрського періоду, Месники тощо. Та якщо на великому екрані ми ніколи не побачимо його обличчя, то у картині від авто-хуліганів з Hoonigan Daily Transmission він є головним героєм. І його 2400-сильний трак, звичайно.



Вантажівка являє собою останню модифікацію бойового автомобіля Райана для хілл-клаймбінгу (він має за плечима вже 18 чемпіонатів). Дизельний двигун з потрійною турбо-системою продукує 2400 кінських сил і 5420 номів крутного моменту. Важить машина трохи більше 4,5 тонн.

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