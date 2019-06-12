Естественное освещение на этих снимках позволяет увидеть кроссовер Model Y, Roadster и грузовик Semi по-новому.

Во время встречи акционеров в штаб-квартире Tesla в Пало Альто на парковке выставили все модели электрокаров марки. И все в красном цвете.

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Снимки и видео были размещены в соцсетях акционерами, ради которых, собственно, и была создана эта экспозиция, а нашли их коллеги из TeslaRati. Наконец можно хорошо рассмотреть машины, о которых мы узнаем урывками.

Например, Tesla Model Y до этого случая производитель показывал лишь дважды: во время презентации и тест-драйва возле зарядной станции компании. Самое интересное, что у кроссовера на этот раз прозрачные окна, но снимков салона пока нет – цензура.

Также ранее не оказалось возможности хорошо рассмотреть Tesla Roadster внутри. И на этот раз не получилось, потому что его хоть и видно, но интерьер родстера все еще концептуальный, с рулем "бабочкой".

Фото: модельный ряд Tesla / twitter/vincent13031925

Что касается електрогрузовика Semi, то она на сегодняшний день уже не является чудом, поскольку слишком часто попадала на видео и фото, однако грузовик впервые можно было увидеть в цвете.

Почему красный? Возможно, потому, что это цвет страсти, а в Китае, на который у Tesla серьезные планы, он символизирует счастье. А может и просто потому, что этот цвет подходит Roadster, Model Y и остальным машинам марки.

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