На такому авто легко можна було обігнати день і приїхати до іншого краю веселки. Хоча виробник і не давав таких гарантій.

У каталогах дилерів Plymouth та Dodge у 1970 році з’явилась цікава опція, що була даниною тогочасній моді на психоделічні малюнки з флористичною тематикою.

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Можна було б подумати, що масл-кар з уквітчаним дахом – то чиясь виняткова примха чи специфічний стайлінг, на фото зображені серійні моделі від корпорації Chrysler.

Plymouth Barracuda, відомий також як Hemi Cuda, та Dodge Dart пропонувались покупцям у спеціальних виконаннях: Mod Top та Floral Top, відповідно. Така комплектація передбачала квітковий прінт на даху, такий же малюнок на шкіряних кріслах і дверних картах, а на підлозі – квітчасті килими.

Фото: Plymouth Barracuda Mod Top / Нotrod, Designyoutrust

Машини виявились не надто популярними, оскільки мали важливі протиріччя з самою концепцією хіппі. По-перше, ці машини були досить дорогими. По-друге, споживали багато пального і шкодили планеті. Plymouth, наприклад, продав лише 17 ’Cuda Mod Top у 1970 році, але лише одна з машин була з потужним, але не надто дружнім до довкілля двигуном Hemi.

Фото: та Dodge Floral Top / Designyoutrust

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