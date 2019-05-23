На таком авто легко можно было обогнать день и приехать в чужую страну радуги. Хотя производитель и не давал таких гарантий.

В каталогах дилеров Plymouth и Dodge в 1970 году появилась интересная опция, которая была данью тогдашней моде на психоделические рисунки с флористической тематикой.

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Можно было бы подумать, что масл-кар с украшенной цветами крышей – это чья-то исключительная прихоть или специфический стайлинг, на фото изображены серийные модели от корпорации Chrysler.

Plymouth Barracuda, известный также как Hemi Cuda, и Dodge Dart предлагались покупателям в специальных исполнениях: Mod Top и Floral Top соответственно. Такая комплектация предусматривала цветочный принт на крыше, такой же рисунок на кожаных креслах и дверных картах, а на полу – цветастые ковры.

Фото: Plymouth Barracuda Mod Top / Нotrod, Designyoutrust

Машины оказались не слишком популярными, поскольку имели важные противоречия с самой концепцией хиппи. Во-первых, эти машины были достаточно дорогими. Во-вторых, потребляли много топлива и вредили планете. Plymouth, например, продал только 17 'Cuda Mod Top в 1970 году, но только одна из машин была с мощным, но не слишком дружественным к окружающей среде двигателем Hemi.

Фото: Dodge Floral Top / Designyoutrust

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