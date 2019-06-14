Британская фирма воссоздаст с нуля 19 автомобилей для серии Continuation.

Aston Martin DB6 Heritage EV открыл серию рестомодов от британского производителя. Aston Martin DB4 GT Zagato – новый представитель семейства Continuation и является воспроизведением спорткара образца 1960 года.

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Оригинальный DB4 GT Zagato представлял собой улучшенную дизайнерскую версию DB4. Современная версия Continuation пытается следовать прообразу максимально точно, с некоторыми сознательными отклонениями. Например, в движение модерновый Zagato приводит рядная “шестерка” объемом 4,7 литра, которая продуцирует 395 лошадиных сил. Она вращает задние колеса через четырехступенчатую “механику” и дифференциал повышенного трения. Спорткар 1960 года имел под капотом 3,7-литровую “шестерку” мощностью в 318 сил.

При создании обновленного купе использовалось сочетание современных технологий с техникой ручного изготовления тонких алюминиевых панелей, которую применяли шестьдесят лет назад. Кузовные панели крепятся к трубчатому каркасу.

Фото: Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation / Aston Martin

Собирать машины будут вручную в отделении Aston Martin Heritage Division в городе Ньюпорт-Пагнелл, Бекингемшир. Всего будет создано 19 таких машин. DB4 GT Zagato Continuation не имеет разрешения на передвижение по общественным дорогам.

Продавать DB4 GT Zagato Continuation будут исключительно в паре с DBS GT Zagato – это современный спорткар, который также выпустят серией из 19 машин. Стоимость каждой пары составляет шесть миллионов фунтов стерлингов.

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