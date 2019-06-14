Британська фірма відтворить з нуля 19 автомобілів для серії Continuation.

Aston Martin DB6 Heritage EV відкрив серію рестомодів від британського виробника. Aston Martin DB4 GT Zagato – новий представник родини Continuation і є відтворенням спорткара зразка 1960 року.

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Оригінальний DB4 GT Zagato являв собою поліпшену дизайнерську версію DB4. Сучасна версія Continuation намагається слідувати за прообразом максимально точно, з деякими свідомими відхиленнями. Наприклад, у рух модерновий Zagato приводить рядна “шістка” об’ємом 4,7 літра, котра продукує 395 кінських сил. Вона обертає задні колеса через чотириступінчасту “механіку” і диференціал підвищеного тертя. Спорткар 1960 року мав під капотом 3,7-літрову “шістку” потужністю у 318 сил.

При створенні відновленого купе використовувалось поєднання сучасних технологій з технікою ручного виготовлення тонких алюмінієвих панелей, яку застосовували шістдесят років тому. Кузовні панелі кріпляться до трубчастого каркаса.

Фото: Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation / Aston Martin

Збиратимуть машини вручну у відділенні Aston Martin Heritage Division в місті Ньюпорт-Пагнелл, Бекінгемшир. Всього буде створено 19 таких машин. DB4 GT Zagato Continuation не має дозволу на пересування громадськими дорогами.

Продаватимуть DB4 GT Zagato Continuation виключно у парі з DBS GT Zagato – це сучасний спорткар, який також випустять серією з 19 машин. Вартість кожної пари становить шість мільйонів фунтів стерлінгів.

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